Longevity Run, tre giorni di sport e prevenzione. Check-up gratuiti con gli specialisti del Gemelli

Roma 17 ottobre 2024 – La Longevity Run, da venerdì 18 a domenica 20 ottobre, dopo un tour in diverse città italiane (https://www.longevityrun.it/tour-2024/), fa tappa a Roma. Nei giorni 18 e 19 ottobre, sarà allestito il Villaggio della Salute presso Eataly (Piazzale 12 Ottobre 1492) in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento, Ortopediche e Reumatologiche della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, che metterà a disposizione il personale sanitario per il Longevity Check-up.

Domenica 20 ottobre, con partenza dal Circo Massimo e arrivo all’interno dello Stadio Nando Martellini – Terme di Caracalla, si svolgerà la 5km Longevity Run (iscrizioni su www.longevityrun.it).

Quest’anno la Tappa romana della Longevity Run si svolgerà all’interno della manifestazione sportiva della città di Roma “Wizz Air Rome Half Marathon 2024” presentata ieri in Campidoglio. Nell’occasione è stata annunciata anche la tappa romana della Longevity Run alla presenza del Project leader della manifestazione prof. Francesco Landi.

In merito all’iniziativa l’Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma, Alessandro Onorato e la vice presidente del Coni Silvia Salis hanno espresso il plauso per il progetto Longevity Run e per l’importante valore sociale cui hanno garantito il massimo supporto.

Prof. Francesco Landi

“Siamo giunti al sesto anno di attività per il progetto Longevity Run – afferma Francesco Landi Ordinario di Medicina Interna e Geriatria all’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento, Ortopediche e Reumatologiche della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – una manifestazione che di anno in anno cresce in prestigio e popolarità, incontrando sempre più il favore del pubblico. Anche quest’anno, dopo un tour in giro per l’Italia, saremo a Roma per ribadire l’importanza della prevenzione, di un sano stile di vita e della ricerca per il raggiungimento del migliore stato di salute a tutte le età, prerequisito di una longevità di successo”.

“Prevenzione e corretto stile di vita sono le due facce della longevità e noi vogliamo ricordarlo attraverso la Longevity Run, che è anche e soprattutto una grande evento dedicato alla salute e ai consigli per come regalarsi tanti anni da vivere in buona salute. Noi saremo lì, accanto e in mezzo alla gente, per offrire screening gratuiti, ribadire l’importanza della prevenzione, anche sul tema dei vaccini (antinfluenzale, herpes zoster, Covid-19), e per dare per primi il buon esempio. Io stesso parteciperò come sempre, indossando il pettorale numero 1”, prosegue Landi.

Gli eventi Longevity Run uniscono in un solo luogo informazione mirata a sottolineare l’importanza della prevenzione cardiovascolare e dell’adottare stili di vita salutari mirati a migliorare la salute della popolazione; Check-up – L’occasione per monitorare i 7 principali fattori di rischio cardiovascolare (Pressione Arteriosa, Glicemia, Colesterolo, BMI, Dieta, Esercizio Fisico, Fumo) e rivalutare il proprio stato di salute; Sport – Una giornata di eventi sportivi che culmina con la Longevity Run, un allenamento collettivo di corsa; Ricerca- anche grazie alla Longevity Run può andare avanti la ricerca sulla longevità e sui corretti stili di vita.