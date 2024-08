La Neurologia dell’Aou di Ferrara al 10° Congresso dell’European Academy of Neurology

Ferrara, 7 agosto 2024 – Dal 28 giugno al 2 luglio scorso si è svolto a Helsinki, in Finlandia, il 10° Congresso Annuale dell’European Academy of Neurology (EAN), che rappresenta tutte le società scientifiche di neurologia in Europa e tutte le diverse discipline della neurologia.

L’evento ha visto la numerosa partecipazione dei professionisti dell’Unità Operativa di Neurologia Universitaria del Sant’Anna di Ferrara, diretta dalla prof.ssa Maura Pugliatti del Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione di Unife.

Durante il Congresso si sono svolte anche le riunioni esecutive del Comitato Scientifico dell’EAN, alle quali hanno partecipato tutti i coordinatori dei panel scientifici, che costituiscono il cuore delle attività della società stessa. In tale occasione la prof.ssa Maura Pugliatti è stata rieletta coordinatore (chair) del panel scientifico di Neuroepidemiologia e il dott. Nicola Merli – neurologo e dottorando Unife in servizio presso l’Unità Operativa di Neurologia Universitaria del S. Anna di Ferrara, è stato eletto membro del panel scientifico di Neurosonologia. Il dott. Merli ha inoltre presentato un lavoro sulla caratterizzazione del nervo ottico nella sclerosi multipla e del suo potenziale valore prognostico.

I partecipanti all’evento scientifico hanno ascoltato la relazione della dott.ssa Caterina Ferri, dirigente medico neurologo presso la Neurologia Universitaria dell’ospedale di Cona, che ha presentato un lavoro sull’esposizione al fumo di sigaretta parentale e rischio di sclerosi multipla nell’adulto.

Inoltre cinque specializzandi dell’Università degli Studi di Ferrara, in servizio presso la Neurologia Universitaria (i dottori Pietro Antenucci, Annibale Antonioni, Andrea Gozzi e le dottoresse Carla Marcialis ed Emanuela Maria Raho) hanno beneficiato dell’iscrizione gratuita al Congresso – offerta dalla Società Italiana di Neurologia (SIN) – in quanto vincitori, nel 2023, di una competizione nazionale della SIN Giovani, chiamata “Neurogames”, su conoscenze in neurologia.

Il Congresso dell’EAN ha visto quest’anno oltre 9.000 iscritti (di cui oltre 7.000 hanno partecipato di persona a Helsinki) provenienti da 123 Paesi; oltre 350 relatori su invito e 15 sessioni scientifiche parallele.