Il prof. Pietro Simone Randelli è il nuovo presidente SIOT Prof. Pietro Simone Randelli Roma, 5 novembre 2024 – È il prof. Pietro Simone Randelli, Direttore Prima Clinica Ortopedica, Istituto Ortopedico Gaetano Pini-CTO, Milano, il nuovo Presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia: guiderà la SIOT fino al 2026 subentrando al prof. Alberto Momoli, Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia Ospedale San Bortolo, Vicenza. La proclamazione è avvenuta a Roma durante l’Assemblea dei Soci in occasione dei lavori del 107° Congresso Nazionale SIOT, l’appuntamento annuale più importante dell’ortopedia in Italia. Una tre giorni romana che ha riunito circa 2500 ortopedici di fama nazionale e internazionale per un confronto scientifico, aggiornamento professionale e dibattito sullo stato dell’arte e le innovazioni in ortopedia e traumatologia. “La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia è cresciuta molto in questi anni grazie al lavoro dei miei predecessori – ha sottolineato il prof. Simone Randelli – ora, quindi, risulta più che mai necessario proseguire promuovendo l’eccellenza nella pratica ortopedica e nella ricerca. Tra le nostre priorità, favoriremo la condivisione delle conoscenze scientifiche e promuoveremo la formazione continua dei giovani ortopedici, grazie ad un costante confronto con le Società Superspecialistiche nazionali affiliate alla SIOT e le Società scientifiche internazionali”. Il neo presidente SIOT Prof. Pietro Simone Randelli ha tracciato le sue linee programmatiche in un discorso efficace e concreto: Promuoveremo la SIOT Academy e cioè un programma di certificazione delle competenze sugli interventi più diffusi e di impatto sulla salute pubblica. Lo scopo del programma di formazione è di fornire ai Soci SIOT strumenti innovativi e di grande spessore scientifico per un aggiornamento professionale serio e utile alla pratica quotidiana.

Anche il programma SIOT Safe che tutela i nostri associati deve essere potenziato permettendo una copertura che sia anche legale e per tutte le possibili controversie. Inoltre, sarà importante fornire un’attività di consulenza per tutti i soci in maniera ancora più approfondita.

Intendiamo supportare le amministrazioni regionali al fine di avviare gare per i dispositivi medici con criteri chiari, assicurando ai cittadini i prodotti migliori al prezzo più basso.

Sarà necessario anche stilare delle linee guida per la corretta informazione online con l’adesione di tutti gli ortopedici italiani per evitare fake news verso i pazienti. Il nuovo Presidente sarà affiancato da un nuovo Consiglio Direttivo composto dai due vicepresidenti: Alberto Belluati e Rocco Papalia; affiancati dai consiglieri: Araldo Causero, Pietro Cavaliere, Roberto Civinini, Oronzo De Carolis, Paolo Gabellieri, Francesco Pallotta, Erika Viola.

