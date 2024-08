Il DAC entra nel Board del Global Aerospace Cluster Partnership Napoli, 7 agosto 2024 – Con la definizione del Board del Global Aerospace Cluster Partnership, nel corso del GACP Forum del 26 luglio scorso a Londra, ospitato dall’Ambasciata irlandese, il DAC-Distretto Aerospaziale della Campania entra ufficialmente nell’organismo di confronto e collaborazione tra i principali cluster aerospaziali di tutto il mondo. A rappresentarlo in quest’importante organismo sarà l’ing. Gennaro Russo, Senior Manager dell’Area Spazio del Distretto. Il GACP è stato promosso dall’EACP (European Aerospace Cluster Partnership): durante l’’Assemblea Generale dell’ottobre 2022 a Napoli presso il DAC, si decise di trasformare quello che fino ad allora era stata una riunione annuale in una vera e propria partnership. La prima riunione ufficiale di GACP si è tenuta nel giugno 2023 durante il Paris Air Show. “Il GACP rappresenta l’ideale punto di contatto per i cluster e le PMI sui mercati globali, facilitando scambi, iniziative congiunte e sinergie tra i partner a beneficio delle aziende associate – sottolinea Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania – Affrontando sfide comuni ed esplorando soluzioni innovative, la partnership vuole promuovere la crescita, la sostenibilità e la competitività in tutto il settore aerospaziale”. Il Board del GACP risulta così composto: Europa: Niklas Schilling, Hamburg Aviation (Germania) – coordinatore GACP in qualità di coordinatore EACP

Thilo Schoenfeld, Aerospace Valley (Francia)

Rino Russo, DAC (Italia) Area OVEST: Nikki Malcom, PNAA Pacific Northwest Aerospace Alliance (USA)

Jarrod Morley, Aero Montreal (Canada) Area EST: Sia Kheng Yok, AAIS Association of Aerospace Industries (Singapore)

David Anthony Jones, MAIA Malaysia Aerospace Industry Association (Malesia) Oltre ai 45 distretti europei, partecipano al GACP distretti di USA, Messico, Brasile, Sudafrica, Australia, Cina, Corea, Giappone, Malesia, Singapore, Marocco.

