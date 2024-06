IA, big data e telemedicina saranno il nostro futuro? Convegno al Politecnico di Torino

Torino, 17 giugno 2024 – Il convegno “Umani o robot? La salute tra tecnologia e natura”, in programma al Politecnico di Torino mercoledì 19 giugno alle ore 14.45, tratterà un argomento di grande attualità e interesse perché aiuterà a rispondere a molte delle domande sul futuro, anche prossimo, dei servizi per la salute, alla luce della rapida evoluzione digitale.

L’incontro, a carattere divulgativo e rivolto a medici, direttori sanitari e ai cittadini, sarà aperto da Gabriella Balestra, professoressa associata di Ingegneria Biomedica al Politecnico di Torino e coordinatrice del Collegio di Ingegneria Biomedica.

In rappresentanza della Città di Torino interverrà la consigliera Ivana Garione, medico endocrinologo., consigliera dell’Ordine dei Medici di Torino e Provincia, componente nazionale della Consulta ENPAM.

La crescente integrazione tra studi di medicina e IA porta a nuove frontiere negli studi sul metabolismo e le proprietà degli alimenti e consentono di affinare e dosare sempre meglio i ‘carburanti’ naturali che ingeriamo. Lo scopo può essere recuperare l’equilibrio metabolico riparando all’abuso di antiossidanti, come spiegherà il prof. Torello Lotti, inventore del qTest, “che indica lo stato di benessere della persona in pochi minuti, incrociando il valore dell’indice Redox con quello del pH della saliva e può essere somministrato a casa, una novità assoluta per la comunità scientifica”.

Oppure può migliorare le prestazioni fisiche, come spiegherà il prof. Adolfo Panfili, luminare di medicina ortomolecolare e biohacking, che ha avuto in cura numerosissimi atleti, tra cui Novak Djokovic.

L’ing. Antonio Sciarappa spiegherà invece come l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione del “passaporto sanitario” di ognuno di noi possano contribuire a migliorare, in termini di qualità, velocità, affidabilità, la relazione tra il cittadino e il sistema sanitario, inteso come rete di servizi a livello anche internazionale. Modererà Raffaello Porro.

L’incontro è organizzato dall’associazione CAReGIVER con il patrocinio del Politecnico di Torino. Obiettivo dell’incontro è tratteggiare un quadro sul futuro, per certi aspetti molto prossimo, della relazione tra cittadino e universo salute.