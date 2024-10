HIV, epatite, Covid, antibiotici. Congresso Gisa a Pisa Prof. Francesco Menichetti Pisa, 30 ottobre 2024 – Torna a Pisa il 4, 5 e 6 novembre al Macc-Meeting art & craft center in Piazza Vittorio Emanuele II, 5 (inizio, alle 13) il congresso nazionale Gisa-Gruppo italiano per la stewardship antimicrobica giunto alla VII edizione, con i consueti eventi correlati: la XIV edizione del Focus su Hiv, epatite e Covid-19 e il XIX Corso avanzato di terapia antibiotica. L’evento, di cui è presidente Francesco Menichetti e direttore scientifico Marco Falcone, direttore dell’Unità operativa di malattie infettive dell’Aou pisana, sarà aperto da una riflessione sul futuro del servizio sanitario nazionale prendendo in esame la sua crisi e i possibili rimedi. Il Focus sull’Hiv tratterà le nuove opzioni curative nel trattamento dell’infezione da HIV e le strategie terapeutiche preferenziali nelle diverse classi di pazienti, in accordo con la carica virale e lo stato di immuno-compromissione, con particolare riferimento ai farmaci a lunga durata e all’uso delle combinazioni a due o tre farmaci. Il Focus sull’epatite farà il punto sull’eradicazione dell’infezione da Hcv in Italia e sulle nuove opzioni terapeutiche per l’epatite da Hbv. Il 19° Corso avanzato di terapia antibiotica si aprirà invece con una sessione dedicata all’attualità delle infezioni da microrganismi multiresistenti, causa delle infezioni associate all’assistenza in ospedale (Ica) e al ruolo fondamentale dei grandi studi di sorveglianza epidemiologica. La necessità di progettare e realizzare efficaci programmi di stewardship antimicrobica che sappiano coniugare sorveglianza epidemiologica, controllo dell’infezione, diagnostica microbiologica rapida e uso ottimale dei nuovi antibiotici, sarà il secondo tema affrontato, con enfasi dedicata alle esperienze italiane maggiormente significative, che possono servire da utile esempio. Verranno poi passate in rassegna le emergenze infettivo logiche: sepsi, neutropenia febbrile, meningiti purulente, fasciti necrotizzanti, malaria, per definirne il miglior percorso assistenziale che spesso richiede agli infettivologi, focalizzati su tempestività, congruità ed efficacia delle cure, la necessaria interazione con altri specialisti. Non mancherà la sessione sul trattamento ottimale delle infezioni da gram-negativi e gram-positivi Mdr (multidrugresistent) e una sistematica rassegna delle nuove opzioni terapeutiche per i microrganismi Mdr, gram-negativi e gram-positivi. Adeguato spazio sarà dato infine alle infezioni fungine invasive, con particolare riferimento ai nuovi patogeni e le nuove opzioni terapeutiche, di oggi e di domani.

