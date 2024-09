Francesco Porpiglia premiato a Bordeaux per le applicazioni robotiche in urologia Orbassano, 20 settembre 2024 – Un premio scientifico internazionale per l’impegno pionieristico nello sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche e robotiche in urologia. Francesco Porpiglia, Direttore dell’Urologia del San Luigi Gonzaga di Orbassano e professore dell’Università degli Studi di Torino è stato recentemente insignito del prestigioso Henk van der Poel Award 2024, per i risultati ottenuti applicando la robotica nella pratica clinica del suo team, con costanza e continua innovazione negli ultimi vent’anni. Il premio è stato consegnato durante la cerimonia inaugurale dell’ERUS Meeting, il principale congresso scientifico europeo dedicato alla Urologia robotica, che per il 2024 si è tenuto a Bordeaux, in Francia dall’11 al 13 settembre scorsi. Il prof. Porpiglia organizza annualmente al San Luigi Gonzaga di Orbassano il TUM, Techno Urology Meeting, congresso interamente dedicato agli sviluppi della robotica in Urologia, che costituisce un‘occasione importante di formazione e divulgazione scientifica su questi temi.

