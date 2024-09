European Epilepsy Congrees, i maggiori esperti al mondo si confrontano a Roma

Prof. Federico Vigevano

Roma, 5 settembre 2024 – “Si terrà per la prima volta a Roma l’European Epilepsy Congress (EEC 2024)” lo annuncia il prof. Federico Vigevano, Responsabile del Dipartimento delle Disabilità dell’età evolutiva dell’IRCCS San Raffaele di Roma e Presidente Onorario dell’evento che si terrà nella capitale, presso il Roma Convention Center La Nuvola, dal 7 all’11 settembre.

Con 130 sessioni di approfondimento, 400 speakers internazionali, 1000 poster presentati e oltre 3000 partecipanti provenienti da tutto il mondo la 5 giorni di studio, giunta ormai alla 15° edizione, è una grande opportunità di confronto sulle ultime novità sull’epilessia per tutti i professionisti dell’ambito in Europa e nel mondo.

“È il congresso scientificamente più valido a livello internazionale – dichiara Vigevano – nel corso del quale gli esperti affronteranno tutti i temi inerenti lo sviluppo della disabilità intellettiva, gli avanzamenti terapeutici nel trattamento delle crisi nelle varie età – dal neonato all’anziano – anche con terapia genica, le prospettive neurochirurgiche, fino all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale”.

Nel corso della convention saranno diversi i contribuiti del prof. Vigevano che interverrà alla Welcome Ceremony di sabato 7 settembre ma anche a varie sessioni dei giorni successivi con dei focus sulla presa in carico dei pazienti pediatrici nella fase adulta, sull’uso dell’elettroencefalogramma pediatrico (EEG) per la verifica della maturazione cerebrale del bambino e sulle varie comorbilità neuropsichiatriche, quali disabilità intellettiva e autismo, che si incontrano nelle epilessie più severe ad esordio precoce (in genere nel primo anno di vita), ossia le cosiddette “Encefalopatie epilettiche e di sviluppo”.

In particolare in merito al legame tra autismo ed epilessia il prof. Vigevano punta il dito sull’importantissimo ruolo che gioca l’anomalia genetica come emerso di recente anche da uno studio pubblicato su Science Advances secondo cui, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, è possibile decifrare il codice genetico del disturbo.

“Il fenotipo dell’autismo varia in base al tipo di anomalia genetica: cioè, ad esempio, i tratti autistici dei pazienti con sindrome di Dravet (una forma particolare di epilessia) sono diversi da quelli che hanno una epilessia dovuta alla anomalia genetica PCDH19 – spiega il professore – Di conseguenza vi è la necessità di terapie che non solo blocchino le crisi, ma che anche incidano sull’evoluzione clinica in generale (ossia terapie disease modifying in grado di arrestare o rallentare il decorso naturale della malattia); da qui l’urgenza di concentrarsi sull’individuazione di terapie geniche” prosegue.

Ricerca, innovazione e tecnologia si intrecciano quindi per accendere un faro sulla malattia che interessa circa 1 persona su 100 nel mondo e affligge 500.000-600.000 italiani. “L’epilessia è infatti una delle malattie inserite dall’OMS nel piano decennale 2022 -2031 che prevede un programma strategico d’azione per combattere lo stigma e assicurare l’accesso alle cure per tutti” ricorda l’esperto.

“È quindi tempo di investire sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce e sul corretto trattamento delle diverse forme di una tra le più frequenti patologie neurologiche, già riconosciuta come malattia sociale. La comunità scientifica, attraverso queste occasioni di incontro, vuole farsi trovare pronta per dare il giusto impulso ai piani di sviluppo globale” conclude Vigevano.