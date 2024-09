Disturbi d’ansia, lo psichiatra Stefano Pini visiting professor all’Università di Southampton

Prof. Stefano Pini

Pisa, 5 settembre 2024 – Il prof. Stefano Pini, associato di Psichiatria all’Università di Pisa, è stato nominato visiting professor all’Università di Southampton, fra i più importanti atenei del Regno Unito, a seguito della richiesta formulata da David Baldwin, direttore del Dipartimento di Psichiatria dell’Università anglosassone.

“Sono molto onorato di questa nomina – dichiara – che avviene nel contesto di una proficua collaborazione di ricerca con il professor Baldwin avviata più di dieci anni fa e che tuttora prosegue anche all’interno dell’Anxiety Disorder Research Network (ADNR) dell’European College of Neuropsychopharmacology di cui entrambi facciamo parte”.

“L’area di ricerca in cui sarò coinvolto in questa collaborazione è quella della caratterizzazione clinica dei disturbi d’ansia, di cui recentemente ho contribuito a pubblicare le linee guida internazionali per il trattamento delle forme resistenti. La collaborazione prevede anche la possibilità di scambiare giovani ricercatori e partecipare a grant di ricerca”, conclude il prof. Pini.