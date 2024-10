Dieci anni di insalutenews.it. La scienza non si ferma, nemmeno noi

Ci sono traguardi che non si misurano con il tempo, ma con il percorso. Oggi celebriamo un traguardo che non può che riempirci di orgoglio e soddisfazione: insalutenews compie dieci anni! Non una celebrazione numerica, ma una tappa di consapevolezza, come un viandante che, giunto in cima a una collina, si concede un momento per guardare indietro, per poi rituffarsi, con la stessa intensità, nell’ignoto che lo aspetta davanti.

Dieci anni in cui il mondo della scienza è straordinariamente avanzato, mentre noi, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di raccontarlo. Di anticiparlo, come sognava il nostro Direttore nel suo primo editoriale, quando scriveva: “Solo un impegno straordinario per quantità e qualità potrà generare quell’interesse nei lettori che è la prima e, forse, l’unica condizione per determinare l’indipendenza e il successo di un progetto editoriale che mira ad anticipare nel presente il futuro della Scienza”.

Parole che non erano solo una dichiarazione di intenti, ma un invito alla profondità, all’etica del lavoro giornalistico. Abbiamo seguito quel sentiero, fatto di rigore e di passione. In questi dieci anni, il nostro impegno è stato quello di non essere solo testimoni, ma interpreti. Abbiamo cercato di svelare la trama nascosta dietro ogni scoperta, di spiegare l’essenza del progresso scientifico non come freddo tecnicismo, ma come parte integrante della nostra umanità. Perché in ogni scoperta, in ogni passo avanti, c’è il riflesso della nostra inquietudine, del nostro desiderio di migliorare, di capire.

Ing. Dalila Beatrice

Se ci penso, dieci anni sono volati. Ma ogni articolo, ogni ricerca, ogni intervista è stato un mattone nella costruzione di un sogno: quello di diffondere sapere. Di trasformare la scienza in una compagna di vita, non qualcosa di distante, ma uno strumento per essere più consapevoli e, forse, anche più umani.

Grazie a un impegno costante nella verifica dei fatti e nella collaborazione con esperti riconosciuti a livello internazionale, siamo riusciti a mantenere alti gli standard e a crescere anno dopo anno, diventando un punto di riferimento nel panorama dell’informazione scientifica.

Abbiamo sostenuto l’importanza della divulgazione scientifica in un’epoca in cui la corretta informazione è più cruciale che mai, specialmente di fronte alla disinformazione dilagante e ai falsi miti che possono minare la fiducia nel sapere scientifico.

E non è stato sempre facile. La scienza, come la vita, ha i suoi ritmi, e spesso il progresso avanza nel silenzio, lontano dai clamori. Ma noi eravamo lì, tra i laboratori e le ricerche, a cercare quelle verità che, una volta rivelate, cambiano il modo in cui vediamo il mondo.

Abbiamo raccontato la lotta contro le pandemie, gli sviluppi della medicina personalizzata, le frontiere inesplorate dell’intelligenza artificiale. Abbiamo fatto questo lavoro con la stessa attenzione con cui un chirurgo tiene in mano un bisturi: rigore, precisione, ma anche tanta passione. E l’abbiamo fatto con un unico obiettivo: rendere accessibile ciò che per molti resta nascosto, far brillare il sapere in ogni angolo della società.

C’è, in tutto questo, un elemento che troppo spesso sfugge: il tempo. Non quello cronologico, ma quello interiore. Un tempo fatto di pazienza e di riflessione, che la scienza conosce bene. Ogni studio, ogni avanzamento è frutto di quel tempo dilatato, in cui la conoscenza matura. E noi, in questo decennio, abbiamo imparato a rispettarlo. Perché l’innovazione non si impone, si accompagna, e noi abbiamo cercato di accompagnarla a voi, lettori, rendendovi partecipi di questa straordinaria avventura.

E a voi va il nostro grazie più profondo. Senza il vostro sguardo attento, senza la vostra sete di sapere, questo cammino non avrebbe avuto senso. È la vostra curiosità a spingere la scienza oltre i suoi limiti, ed è il vostro impegno a permettere a noi di raccontarla con lo stesso rigore che la scienza richiede.

La scienza non si ferma, e nemmeno noi. Oggi celebriamo questi dieci anni con uno sguardo che già si proietta al futuro. Perché il futuro, come la scienza, non aspetta. Si costruisce ogni giorno, passo dopo passo, in quel silenzio pieno di idee, dove la conoscenza non è mai fine a sé stessa, ma un mezzo per comprendere meglio chi siamo.

Grazie per averci accompagnato fino a qui. Il viaggio continua…

Ing. Dalila Beatrice

Editore insalutenews.it