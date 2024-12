Dermatite atopica, nuove terapie mirate migliorano la gestione della malattia

Interessa almeno 3 milioni di italiani ma è una malattia che arriva tardivamente alla diagnosi anche perché spesso scambiata con altre patologie. E intanto, il prurito irrefrenabile delle lesioni cutanee che la caratterizzano, può rovinare la vita alle persone. Oggi sono a disposizione una serie di trattamenti risolutivi, per tutte le forme, da quelle lievi a quelle gravi. Ma è importante rivolgersi a un centro specializzato, come l’Ambulatorio della Dermatite atopica del Policlinico Gemelli

Niccolò Gori e Ketty Peris

Roma, 11 dicembre 2024 – La dermatite atopica è la più comune malattia infiammatoria cronica della pelle. Molto frequente nell’infanzia (interessa fino ad un bambino su 5), la sua prevalenza sta aumentando anche tra gli adulti nei Paesi occidentali, arrivando ad interessare dal 2 al 5% della popolazione generale.

“Un fenomeno forse dovuto all’inquinamento – spiega la prof.ssa Ketty Peris, Ordinario di Dermatologia e Venereologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore della UOC Dermatologia di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – ma anche alla mancata esposizione ad agenti batterici e parassiti in età infantile, che determina un alterato sviluppo del sistema immunitario (è la cosiddetta ‘teoria dell’igiene’); in particolare ad essere alterata nelle patologie atopiche (dermatite atopica, asma allergico, ecc.) è la linea dell’asse immunitario Th2, proprio quella adibita alla difesa contro le infezioni parassitarie, sempre più rare alle nostre latitudini”.

Un mito da sfatare

La dermatite atopica non è una malattia su base allergica, ma un difetto caratterizzato da un danno della barriera cutanea, sostenuto da un’alterazione dell’asse immunitario Th2 (infiammazione di tipo 2). “Questo – commenta il dott. Niccolò Gori, ricercatore presso l’Università Cattolica e dermatologo presso la UOC di dermatologia di Fondazione Policlinico Gemelli – può a sua volta determinare la sensibilizzazione a tante sostanze, dai pollini all’acaro della polvere, che non sono però i primi responsabili della dermatite atopica, bensì una conseguenza del fatto che il danno di barriera cutanea consente la penetrazione di queste sostanze, determinando fenomeni di allergia secondari che possono aggravare la situazione, ma mai scatenarla perché la dermatite atopica non è una malattia allergica”.

Identikit del paziente con dermatite atopica

“Un terzo dei pazienti adulti – spiega la prof.ssa Peris – presenta forme di dermatite atopica di grado moderato-severo, caratterizzate da sintomi debilitanti come il prurito, che hanno un pesante impatto sulla sfera sociale ed affettiva del paziente. E il prurito, che è il sintomo cardine della dermatite atopica, può essere così pervasivo da disturbare il lavoro o lo studio (con conseguenti ridotte performance lavorative o scolastiche) e provocare insonnia”.

La sede di queste manifestazioni cutanee cambia con l’età: nel neonato e nel bambino le lesioni eczematose sono localizzate sulle guance e sulle superfici estensorie degli arti; nell’adolescente e nell’adulto si distribuiscono classicamente a livello delle pieghe del gomito e del ginocchio, sull’area del collo, della regione periorale e perioculare. Ma nelle forme severe la dermatite può arrivare a coprire tutta la superficie corporea.

Le patologie associate

“I pazienti presentano spesso anche altre patologie atopiche, Th2-mediate – spiega il dottor Gori – quali asma allergico, rino-congiuntivite, poliposi nasale. Possono inoltre comparire infezioni della pelle (perché viene meno la funzione barriera della pelle) ed extra-cutanee; nelle forme moderato-severe, sono frequenti anche i disturbi psichici, quali ansia e depressione”.

La diagnosi

Si basa su un’attenta valutazione clinica della morfologia e della disposizione delle lesioni, sull’anamnesi di dermatite atopica nell’infanzia, sulla presenza di patologie quali asma e raffreddore da fieno, e se ci sono altri familiari affetti da queste patologie (c’è una importante componente genetica). Nei casi più difficili, come le forme che esordiscono in età adulta o le forme atipiche, il sospetto clinico può essere confermato da una biopsia cutanea, mentre i patch test consentono di escludere una componente allergica e quindi un’allergia da contatto (che a volte può essere concomitante).

Trattamento

“In tutti i pazienti – ricorda la prof.ssa Peris – raccomandiamo di effettuare quotidianamente l’idratazione della pelle con creme emollienti, proprio perché il danno di barriera è centrale nella patologia. È importante restaurare la pelle con creme ricche di lipidi perché già questo migliora l’infiammazione cutanea e la qualità di vita, riducendo il prurito. Nelle forme lievi si possono associare antinfiammatori topici (corticosteroidi o inibitori della calcineurina). Per le forme moderate-severe un aiuto può venire dalla fototerapia (lampade con una lunghezza d’onda filtrata, UV-B a banda stretta), che ha un ruolo anti-infiammatorio; non a caso queste forme migliorano in estate con l’esposizione al sole, che ha un effetto immunosoppressivo”.

Se tutto ciò non devesse funzionare, il dermatologo ricorre ai trattamenti sistemici. “Stiamo vivendo una rivoluzione nella gestione di questa malattia grazie all’arrivo di terapie mirate, dette anche terapie target proprio perché rivolte verso meccanismi patogenetici specifici della malattia – prosegue la prof.ssa Peris – Oggi abbiamo a disposizione farmaci biologici quali gli anticorpi monoclonali diretti contro le citochine IL-4 e IL-13 (dupilumab) o la sola IL-13 (tralokinumab e lebrikizumab), che stanno rivoluzionando il trattamento della dermatite atopica, offrendo un ottimo profilo di sicurezza”.