Colangiocarcinoma perilare, la chirurgia di risparmio d’organo dell’Aou pisana fa scuola al Congresso mondiale

Pisa, 12 dicembre 2024 – Durante il “1st World Consensus and Guidelines Meeting on Perihilar Cholangiocarcinoma, Improving oncosurgical outcomes through scientific evidence” tenutosi recentemente a Milano Chiara Croce ha presentato i risultati ottenuti nel trattamento del colangiocarcinoma perilare dall’èquipe diretta da Lucio Urbani nella Sezione dipartimentale di Chirurgia epatica del risparmio d’organo dell’Aou pisana.

Prof.ssa Chiara Croce

In questa struttura da lui diretta vengono infatti messe a punto, in casi selezionati, delle tecniche chirurgiche di risparmio d’organo estremamente complesse ma tali da preservare il fegato senza la necessità di farlo crescere prima dell’intervento di asportazione del colangiocarcinoma. In questo modo il paziente è subito operabile.

Prof. Lucio Urbani

Si tratta di un’innovazione rispetto al trattamento standardizzato del colangiocarcinoma perilare, che solitamente prevede interventi complessi di asportazione di ampi volumi di fegato, da cui conseguono la necessità di far crescere il fegato residuo con tecniche radiologiche interventistiche (come l’embolizzazione portale) e il rischio che, nell’attesa, la malattia progredisca chiudendo definitivamente le vie biliari, obbligando al posizionamento di drenaggi e esponendo il paziente a ulteriori rischi di infezioni.

Con la chirurgia del risparmio d’organo – finora utilizzata nel trattamento delle metastasi epatiche – tutto questo si evita e si riducono i tempi di attesa dell’intervento di asportazione del tumore. La presentazione è stata quindi un’occasione di confronto scientifico da cui è emerso apprezzamento per l’unicità dell’approccio eseguito in Aou pisana, a testimonianza della peculiarità dell’offerta terapeutica per una patologia così complessa.