Andrea Rossi è il nuovo presidente della European Society of Neuroradiology

Prof. Andrea Rossi

Genova, 20 settembre 2024 – Il prof. Andrea Rossi, direttore della UOC Neuroradiologia dell’Istituto Giannina Gaslini, è stato eletto presidente della European Society of Neuroradiology (ESNR). Il mandato di due anni avrà inizio sabato 21 novembre, e la nomina sarà ufficializzata durante il congresso annuale della società a Parigi.

Andrea Rossi è da diversi anni punto di riferimento per la neuroradiologia pediatrica a livello italiano ed europeo; dirige la Neuroradiologia dell’Istituto Giannina Gaslini dal 2007 ed è attualmente il responsabile dell’Area Intradipartimentale Imaging dell’Istituto, nonché professore straordinario di Neuroradiologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Genova.

Ha ricoperto ruoli direttivi in società scientifiche in passato, tra cui la presidenza dell’Associazione Italiana di Neuroradiologia nel periodo 2020-2022; socio onorario di numerose associazioni scientifiche internazionali, nel 2023 ha ricevuto la Medaglia d’Oro della American Society of Pediatric Neuroradiology, massimo riconoscimento che questa società attribuisce per i contributi, i risultati e la dedizione alla cura del neuroimaging dei bambini.

“Siamo estremamente orgogliosi del risultato ottenuto dal professor Andrea Rossi, un importantissimo riconoscimento a livello internazionale – ha commentato il direttore generale dell’Istituto Renato Botti – La sua nomina conferma ancora una volta la qualità delle competenze presenti al Gaslini e il nostro impegno a promuovere l’eccellenza medica a livello europeo. Avere il professor Rossi tra i nostri professionisti è una dimostrazione concreta del valore che il Gaslini porta avanti ogni giorno nella ricerca e nella cura. La sua nomina non solo ci rende orgogliosi, ma rafforza il ruolo del nostro IRCCS come punto di riferimento internazionale nel campo della neuroradiologia pediatrica”.

“Ormai la risonanza magnetica è diventata, direi purtroppo, un esame familiare per molti pazienti, bambini e non – ha spiegato il prof. Andrea Rossi – Da questo esame spesso dipende in buona parte la diagnosi e il successivo trattamento di molte patologie, in particolare del sistema nervoso centrale. Di questo ci occupiamo, senza però dimenticare la parte interventistica della nostra disciplina, fondamentale nel trattamento dell’ictus, degli aneurismi e delle malformazioni vascolari. L’obiettivo in quanto neuroradiologi europei e membri della ESNR è di rendere sempre più affidabili, di alto livello e disponibili a tutti le prestazioni che i nostri pazienti ricevono”.

La European Society of Neuroradiology è l’associazione scientifica leader in Europa nel campo della neuroradiologia, con più di 3.500 membri provenienti da oltre 100 paesi. Fondata nel 1969, ha la mission di promuovere la neuroradiologia diagnostica e interventistica, migliorando l’istruzione, la formazione e la ricerca nel settore, con l’obiettivo di formare specialisti e certificarne, tramite un ambizioso programma di corsi e diplomi europei, le competenze superspecialistiche.