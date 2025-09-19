Zanzare killer, gli esperti dello Spallanzani spiegano agli studenti l’invasione dei virus tropicali

Roma, 19 settembre 2025 – Nell’ambito della “Settimana della scienza”, l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS lancia un importante incontro con gli studenti delle quarte e quinte superiori sul tema delle arbovirosi, cioè le infezioni trasmesse da zanzare e altri insetti. Un incontro molto attuale vista la recente diffusione del West Nile Virus nella regione Lazio.

Lunedì 22 Settembre alle 9.00, presso l’Istituto romano di via Portuense, il dr. Francesco Vairo (Inmi Spallanzani) e il dr. Claudio De Liberato (Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana) terranno il seminario dal titolo “Piccoli insetti, grandi minacce: zanzare e virus” dove si affronterà il tema sempre più rilevante della diffusione dei virus trasmessi dalle zanzare.

Un vero e proprio viaggio nella biologia e nel comportamento dei vettori, nell’ecologia e nei cicli naturali dei virus che trasmettono e nel complesso rapporto che essi instaurano con l’uomo. Inoltre, verranno analizzati i principali fattori che favoriscono la diffusione di queste infezioni su scala globale – dai cambiamenti climatici alla crescita demografica, dall’urbanizzazione alle trasformazioni ambientali – e saranno illustrate le strategie di prevenzione e controllo oggi disponibili.

A spiegare la genesi e l’importanza dell’evento è il dott. Francesco Vairo secondo cui “Il seminario è importante per conoscere gli strumenti utili per prevenire il contagio e la diffusione delle arbovirosi. Infatti, negli ultimi anni l’Italia ha registrato la comparsa di focolai autoctoni di infezioni Chikungunya e Dengue che fino a poco tempo fa erano considerate tipiche di aree tropicali e subtropicali e l’espandersi della circolazione del virus West Nile sul territorio nazionale. In questi ultimi mesi estivi, come è noto, si è verificata una diffusione del West Nile virus in aree del paese precedentemente non colpite come la Regione Lazio che è stata fortemente coinvolta in questa espansione delle arbovirosi”.

“Nel 2017 la Regione fu colpita dal secondo focolaio autoctono di Chikungunya in Italia con 200 casi confermati ed esposti nella provincia di Roma e nella capitale stessa. Successivamente, nel 2023 un focolaio di Dengue ha colpito la città di Roma con 41 casi confermati. La comparsa e l’espansione di focolai autoctoni in Italia – conclude Vairo – conferma che le arbovirosi rappresentano una sfida crescente per la salute pubblica e richiedono un approccio integrato di tipo One Health, che tenga conto delle interazioni tra uomo, ambiente e animali. Riteniamo che educare i giovani in tal senso sia fondamentale”.

La Settimana della Scienza organizzata dallo Spallanzani con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, della Regione Lazio e del Comune di Roma.