World Cancer Day, gli infermieri di Oncologia Medica dell’Aou di Parma in prima linea nella lotta contro i tumori

Parma, 2 febbraio 2020 – “World Cancer Day, Presente” è lo slogan degli Infermieri Oncologia Medica A.O.U. Parma per la Giornata Mondiale contro il Cancro, che come sempre ricorre il 4 febbraio. Il PR in maiuscolo vuole indicare che per questo appuntamento la città di Parma avrà a disposizione le loro competenze per conoscere quanto di più si possa sapere sulla PRevenzione della malattia oncologica.

L’infermiere che lavora nei reparti di oncologia ricopre un ruolo di primo piano nel percorso di cura e assistenza: segue il malato a 360 gradi mettendo in atto competenze di natura tecnica, relazionale ed educativa nella prevenzione, nella cura e nella riabilitazione.

L’evento di quest’anno coincide con il momento centrale della campagna triennale “I am and I will” (“Io sono e io farò”), attraverso cui si vuole enfatizzare l’importanza dell’agire individuale e dell’impegno in prima persona nella lotta contro i tumori.

Ecco che l’equipe infermieristica di Parma risponde ‘presente’, come tutti i giorni, a questa lotta. Saranno presenti all’iniziativa organizzata da “Insieme con te per il Nuovo Centro Oncologico di Parma”, nell’occasione verrà distribuito materiale divulgativo, si potrà sottoscrivere l’impegno ad adottare stili di vita sani, ci sarà un’azione di forte impatto come il taglio della sigaretta gigante, si scatteranno foto con cornice dedicata per testimoniare la presenza dei partecipanti. In conclusione un significativo flash mob tenuto dal gruppo delle ‘Principesse’ composto da ex pazienti oncologiche.

Mutuando lo slogan dell’AIRC con cui ci complimentiamo per il recente progetto “Cancro io ti Boccio” crediamo fermamente che questa sia una battaglia da combattere Insieme. Unisciti a Noi.