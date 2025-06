“WIN HF”: a Roma il Congresso che ridisegna il futuro della cardiologia tra innovazione digitale e terapie avanzate

Roma, 4 giugno 2025 – “WIN HF” National Congress on Heart Failure: Advances and Innovation è il titolo del Congresso Nazionale dedicato alle ultime novità e alle strategie più innovative nel campo della cardiologia e dell’insufficienza cardiaca, che si svolgerà venerdì 6 e sabato 7 giugno presso l’Auditorium dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma (Largo Francesco Vito 1).

Il Congresso rappresenta un’occasione unica per approfondire le più recenti scoperte scientifiche e le tecniche più avanzate di diagnosi e trattamento. Sarà guidato dalla prof.ssa Nadia Aspromonte, responsabile UOSD Scompenso Cardiaco Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, docente all’Università Cattolica, e introdotto dal prof. Francesco Burzotta, direttore UOC Cardiologia del Gemelli, ordinario di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare all’Università Cattolica, e dal prof. Massimo Massetti, Direttore Dipartimento Scienze Cardiovascolari – CUORE del Policlinico Gemelli, Ordinario di Chirurgia cardiaca all’Università Cattolica.

“Questa edizione – spiega la responsabile scientifica del Congresso Nadia Aspromonte – si distingue per un format all’avanguardia, improntato all’innovazione nella comunicazione scientifica e rappresenta un’occasione di crescita professionale e di confronto tra i massimi esperti del settore. Grazie all’utilizzo di strumenti digitali di ultima generazione, visual storytelling e professionisti esperti in streaming multimediali e televisivi, il congresso garantirà un’interazione dinamica e coinvolgente tra esperti, facilitando un confronto diretto e interattivo”.

Tra i temi principali, verrà esplorata l’interazione tra obesità, diabete, dislipidemia e ipertensione, con un focus sull’impatto di queste condizioni sulla salute cardiovascolare. Saranno presentate le terapie più innovative, tra cui farmaci mirati al metabolismo e strategie interventistiche all’avanguardia.

Il percorso formativo offrirà strumenti concreti per l’applicazione di metodi diagnostici e trattamenti basati sull’evidenza, con approfondimenti su come implementare efficacemente le più recenti linee guida cliniche e i dati provenienti dagli studi più rilevanti. “L’obiettivo – spiega la prof.ssa Aspromonte – è tradurre le evidenze scientifiche in strategie di cura efficaci, migliorando i risultati per i pazienti”.

Particolare attenzione sarà dedicata alla cardiologia digitale e all’intelligenza artificiale, tecnologie che stanno rivoluzionando l’assistenza cardiovascolare. Durante il congresso, sarà approfondito il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nei trattamenti personalizzati, nelle analisi predittive e nelle pratiche cliniche semplificate, per affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione.

Le terapie emergenti presentate promettono cure altamente personalizzate e impatti duraturi sulla salute cardiovascolare, offrendo uno sguardo al futuro della pratica cardiologica.

Nel corso del Congresso sarà inoltre presentato e inaugurato il Gemelli Heart Failure Center, il nuovo centro sullo scompenso cardiaco del Policlinico Gemelli.