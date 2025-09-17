“What’s new – relive surgery 2025”: a Udine il convegno di oftalmologia che guarda al futuro della medicina

Udine, 17 settembre 2025 – Venerdì 19 e sabato 20 settembre si terrà presso l’Auditorium della Regione a Udine (via Sabbadini) il convegno dal titolo “What’s new – relive surgery 2025”, organizzato dal dott. Carlo Salati, direttore della SOC Oculistica presso il Presidio Ospedaliero Santa Maria della Misericordia, insieme al dott. Stefano Vita, direttore della SOC Oculistica di Monfalcone-Gorizia.

Il convegno, ormai oltre le 20 edizioni e fondato originariamente dal dott. Beltrame attuale presidente onorario, testimonia non solo la qualità scientifica e formativa dell’evento, ma anche la capacità di rinnovarsi, di crescere e di rispondere alle esigenze di professionisti e pazienti.

La medicina di oggi, e in particolare l’oftalmologia, è chiamata infatti a confrontarsi con sfide sempre nuove: innovazioni tecnologiche, terapie avanzate, bisogni di salute complessi. Per questo, il valore dell’aggiornamento continuo e del confronto tra esperti è essenziale, e iniziative come questa rappresentano un patrimonio prezioso per la comunità professionale.

Fondamentale l’approccio multidisciplinare che caratterizza questa edizione: chirurghi plastici, maxillo-facciali, endocrinologi e altri specialisti portano un contributo fondamentale in molte aree di patologia che richiedono collaborazione e integrazione di competenze. È questa la direzione verso cui va la sanità moderna: la cura del paziente come percorso condiviso, dove ogni specialista mette a disposizione il proprio sapere all’interno di una visione unitaria.

L’evento, di rilevanza nazionale, si prefigge di presentare aspetti nuovi della chirurgia oftalmologica attraverso un confronto diretto fra i professionisti del settore. Nella due giorni, verranno affrontati i principali temi inerenti alla chirurgia corneale, la chirurgia della cataratta e refrattiva, la chirurgia del glaucoma e quella vitreo retinica suddivisi in due sessioni distinte in due giornate; saranno inoltre inserite due nuove sessioni di chirurgia maxillo facciale e plastica.

Il programma prevede sessioni didattiche frontali; ampio spazio verrà̀, inoltre, dedicato ad innovativi orizzonti terapeutici in oftalmologia, alla presentazione e alla discussione di casi clinici utili a definire linee guida comuni.

L’aspetto chirurgico sarà discusso mediante presentazione di casi clinici registrati e in re-live con dibattito ed un confronto continuo tra i vari specialisti per formulare delle linee guida su come affrontare e condurre gli interventi chirurgici.

“Un’occasione importante per gli specialisti del settore per confrontarsi e delineare nuove linee guida nel campo oftalmologico: gli oltre 20 anni dell’evento sono un bel traguardo e la qualità dei relatori e degli interventi saranno un valore aggiunto nella due giorni”, dichiara il dott. Carlo Salati.