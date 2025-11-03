Welfair 2025 a Roma: quattro giorni di salute tra screening gratuiti e ricerca d’avanguardia

Roma, 3 novembre 2025 – Si apre domani, martedì 4 novembre e fino a venerdì 7 al Padiglione 9 di Fiera Roma, la sesta edizione di Welfair 2025 “L’Equilibrio della Sanità” – www.romawelfair.it. L’appuntamento, aperto al pubblico, è punto di incontro per l’intera filiera della sanità.

Servizio gratuito di screening per il pubblico di welfair

Previsto per il pubblico un servizio gratuito di screening tra i quali: screening vascolari per prevenire le malattie cronico-degenerative dell’apparato venoso e arterioso; screening ecografici andrologici; esame baropodometrico; consulenza chinesiologica con un personal trainer e consulenze nutrizionali, infermieristiche e fisioterapiche.

smART SCIENCE. Viaggio nella microarchitettura del nostro corpo

Inizierà poi domani fino alla fine di Welfair, il 7 novembre, un affascinante viaggio nella microarchitettura del nostro corpo con focus su benessere, grasso e grassi, curato dal professor Andrea Sbarbati dell’Università di Verona e dal Professore di Scienze della Salute dell’Università di Uberlandia e ideatore del Bar della Biochimica, Eugenio Luigi Iorio. Qui, scienza e curiosità si uniscono nella prima Edizione di smART SCIENCE, una mostra unica organizzata dal Bar della Biochimica e nata dall’intreccio fra arte e scienza, per promuovere la cultura del benessere. Attraverso immagini straordinarie ottenute con tecniche di microscopia elettronica, di bioluminescenza e di risonanza magnetica nucleare ad altissima risoluzione (7 tesla), il visitatore sarà guidato in un viaggio visivo e figurativo senza precedenti all’interno del corpo umano.

Come sottolinea il prof. Iorio: “Ad un livello più profondo, la microarchitettura cellulare ed extracellulare si materializza in membrane cellulari, mitocondri, nuclei. E tutto questo, infine, si risolve nell’armonia di atomi e molecole che, assemblandosi secondo regole ben precise, generano un proprio ordine ultrastrutturale: proteine, acidi nucleici… grassi. Anche in questo caso, tecniche sofisticate consentono di andare al di là del microscopio svelando segreti nascosti per millenni all’occhio umano”.

I talk del “Teatro della Salute”. Alimentazione, prevenzione, longevità

Grandissima attenzione verrà data al tema dell’alimentazione come elemento di prevenzione attiva capace di allungare l’aspettativa di vita in salute. Tra gli appuntamenti più attesi, i talk del “Teatro della Salute”, un palcoscenico dove la scienza incontra il grande pubblico grazie a un linguaggio capace di rendere accessibili le più recenti frontiere della ricerca medica. Nei dibattiti si alterneranno alcuni tra i nomi più autorevoli della scena scientifica internazionale tra i quali Immaculata De Vivo dell’Harvard Medical School, Giovanni Scapagnini, Eugenio Luigi Iorio, Laura di Renzo, Karin B. Michels, Antonio Moschetta ed Ennio Tasciotti.

Dalla longevità e i miti dell’anti-aging alle nuove prospettive del microbioma; dal rapporto tra cibo, cultura e salute fino alla rivoluzione Health-Tech guidata da intelligenza artificiale e biotecnologie, il Teatro della Salute propone un viaggio nella medicina del futuro. Un’occasione unica per scoprire come nutrizione, stili di vita e innovazione possano tradursi in benessere reale e sostenibili per tutti.