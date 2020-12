Vitamina D nella prevenzione e nel trattamento del Covid-19. Nuove evidenze scientifiche Torino, 7 dicembre 2020 – Con l’intento di fornire un utile contributo e un supporto scientifico alle Istituzioni per contrastare la pandemia da Covid-19, l’Accademia di Medicina di Torino ha istituito un gruppo di lavoro, coordinato dal suo Presidente, Prof Giancarlo Isaia, Professore di Geriatria e da Antonio D’Avolio, Professore di Farmacologia all’università di Torino, e composto da 61 Medici di molte città italiane. È stato elaborato un documento (di seguito riportato), inviato alle autorità sanitarie nazionali e regionali, che riporta sinteticamente le più recenti e convincenti evidenze scientifiche sugli effetti positivi della vitamina D, sia nella prevenzione che nelle complicanze del coronavirus, e che può essere condiviso inviando una mail all’accademia di Medicina di Torino (accademia.medicina@unito.it). documento-covid-19-accademia-medicina-torino

