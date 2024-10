Virus respiratori e prevenzione: vaccinazione come strumento di difesa per la salute pubblica

Prof. Fabrizio Pregliasco

Milano, 24 ottobre 2024 – L’Osservatorio Influenza, fondato 13 anni fa come punto di riferimento per l’informazione sull’influenza stagionale, amplia il proprio raggio d’azione e diventa Osservatorio Virus Respiratori (www.virusrespiratori.it). Il nuovo portale sarà una risorsa fondamentale non solo per l’influenza, ma anche per altri virus respiratori, tra cui il Covid-19 e il virus respiratorio sinciziale (RSV), che continuano a rappresentare una minaccia per la salute pubblica globale.

L’iniziativa si propone di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e sulla gestione delle malattie respiratorie, con particolare attenzione alla vaccinazione come strumento cruciale per la protezione delle categorie a rischio, inclusi anziani e persone con patologie croniche. Attraverso la vaccinazione, si riduce il rischio di complicanze gravi e la mortalità legata a queste infezioni, garantendo inoltre una minore diffusione tra la popolazione vulnerabile.

Un contributo significativo alla sanità pubblica

Il prof. Fabrizio Pregliasco, Direttore scientifico dell’Osservatorio Virusrespiratori, Direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell’Università degli studi di Milano e Direttore sanitario d’azienda dell’IRCCS ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano, sottolinea l’importanza di questa trasformazione: “Con la trasformazione dell’Osservatorio, vogliamo fornire alla popolazione un’informazione completa e aggiornata sui virus respiratori, che non si limitano all’influenza stagionale. La corretta divulgazione delle informazioni è essenziale per limitare l’impatto di queste infezioni, specialmente nei gruppi più vulnerabili, come anziani e persone con patologie croniche”.

La vaccinazione si conferma una protezione fondamentale per la stagione invernale 2024/2025

“Prevediamo una stagione di intensità media, con circa 4-5 milioni di casi influenzali e altri 8-10 milioni legati ad altri virus respiratori. Continua Pregliasco La co-circolazione di SARS-CoV-2 e RSV rende quest’anno particolarmente importante la vaccinazione per proteggere le fasce più deboli. Vaccinarsi non solo riduce il rischio di gravi complicanze, ma semplifica anche la diagnosi differenziale tra influenza e altre infezioni respiratorie”.

Strumenti interattivi per coinvolgere la popolazione

Il portale offrirà una serie di strumenti interattivi per coinvolgere attivamente gli utenti: sarà possibile porre domande agli specialisti, partecipare a sondaggi e visualizzare video di approfondimento sui principali virus respiratori e le misure di prevenzione, con un focus particolare sulla vaccinazione come strumento di difesa per la salute pubblica.