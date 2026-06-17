Villa Margherita Benevento, un paziente ringrazia: “Umanità e professionalità senza pari”

Benevento, 17 giugno 2026

Gentile Direttore,

attraverso le pagine del suo giornale, desidero esprimere la mia più sincera e profonda gratitudine a tutto lo staff del Centro di riabilitazione “Villa Margherita Benevento” (Gruppo KOS Santo Stefano) per l’eccezionale assistenza ricevuta durante il mio percorso di cura.

Fin dal primo giorno ho trovato un ambiente accogliente, caratterizzato da grande umanità, sensibilità e attenzione verso la persona. In un momento delicato della mia vita, ho ricevuto non solo cure di alto livello, ma anche conforto, ascolto e sostegno morale, elementi che hanno contribuito in modo determinante al mio recupero.

Voglio ringraziare medici, infermieri, fisioterapisti, operatori socio-sanitari e tutto il personale, che con competenza, disponibilità e professionalità hanno svolto il proprio lavoro con dedizione e passione. Ogni intervento è stato accompagnato da spiegazioni chiare, rispetto e attenzione alle mie esigenze.

In particolare, ringrazio il primario dott. Alessandro Ciarimboli, il neurologo dott. Marco Sparaco e tutto il reparto di Neurologia del secondo piano. E un grazie speciale al fisioterapista Roberto, egregiamente coadiuvato dai suoi colleghi.

Anche le piccole cose hanno fatto la differenza, come la qualità del cibo, che ha reso le mie giornate più leggere in un periodo che non lo era affatto.

C’è un’altra cosa che voglio sottolineare in particolare: la cura con cui sono stati eseguiti gli accertamenti diagnostici. Ho fatto esami e controlli che, in precedenti ricoveri ospedalieri, nessuno aveva mai pensato di propormi. Questa scrupolosità mi ha dato una fiducia che non avevo più, e mi ha permesso di affrontare la riabilitazione con uno spirito completamente diverso.

Porterò sempre con me il ricordo della loro umanità e professionalità. A tutti loro va il mio più sentito ringraziamento per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno al servizio dei pazienti.

Con stima e riconoscenza,

Antonio Francesca