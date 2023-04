Viaggio nel sistema microbiota: i massimi esperti nazionali si riuniscono a Torino “È l’insieme dei batteri che abitano il nostro corpo: studiarli ci permette di diagnosticare e curare molte patologie importanti”, spiega la dott.ssa Ilaria Cavecchia, responsabile del Centro di microbiomica clinica del Koelliker Torino, 11 aprile 2023 – Un “Viaggio nel sistema microbiota” con i massimi esperti nazionali di quello che è l’insieme dei batteri che abitano il nostro corpo: è in programma sabato 15 aprile all’“Holiday Inn” di piazza Massaua 21, Torino, grazie al convegno organizzato dall’ospedale Koelliker e riservato a chirurghi, biologi, dietisti, fisioterapisti e psicologi. “Il microbiota è l’insieme dei batteri che convivono con ciascuno di noi svolgendo funzioni molto importanti: studiarlo attraverso esami specifici permette di valutare la presenza di batteri responsabili di malattia o la carenza di altri batteri garanti del benessere”, spiega la dott.ssa Ilaria Cavecchia, responsabile scientifico del convegno e del Centro di microbiomica clinica del Koelliker. Che aggiunge: “Offrire al paziente un percorso dedicato è fondamentale perché favorisce una diagnosi multidisciplinare utile a individuare le situazioni di disbiosi alla base di alcuni disturbi del metabolismo, patologie dell’intestino, infezioni urinarie, vaginiti, fibromialgia e disturbi dell’umore”. Dott.ssa Ilaria Cavecchia I lavori del convegno del 15 aprile dureranno per l’intera giornata: dopo la presentazione del Centro di Microbiomica clinica dell’ospedale Koelliker – affidato alla dott.ssa Ilaria Cavecchia – e un’introduzione al mondo del microbiota attraverso la lectio magistralis del dott. Francesco Di Pierro, dalle ore 9,30 in avanti toccherà ai diversi specialisti provenienti da tutta Italia illustrare il legame tra il microbiota e la rispettiva specialità: Gastroenterologia (dott.ssa Brigida Barberio), Disturbi metabolici (dott. Alexander Bertuccioli), Nutrizione (dott.ssa Barbara Ferrando), Ginecologia (dott.ssa Valentina Rossi), Urologia (dott.ssa Giuseppina Cucchiarale), Immunologia (dott. Oliviero Rossi), Pediatria (dott.ssa Elisabetta Palumeri) e Neurologia (dott.ssa Mariateresa Matera). Nel pomeriggio si parlerà anche di modulazione del microbiota attraverso gli approfondimenti del dottor Luigi Coppola (“Infiammazione intestinale e permeabilità della barriera”), del dott. Marcello Romeo (“Dieta, microbiota, e asse intestino-cervello”), della dott.ssa Anna Maria Costanzo (“Microbiota e lattoferrina”) e della dott.ssa Francesca Busa (“Strutture batteriche come alleati terapeutici”). Molto atteso è anche il video-intervento su “I prodotti del metabolismo batterico come alleati terapeutici” della prof.ssa Maria Rescigno, docente ordinario di Patologia generale e Pro Rettore Vicario con delega alla ricerca all’Humanitas University nonché autrice del libro intitolato “Microbiota, arma segreta del sistema immunitario” che porta con sé un sottotitolo molto significativo (“Conoscere e prendersi cura del migliore amico della nostra salute”). A moderare i diversi momenti del convegno saranno il dott. Marco Astegiano, gastroenterologo già responsabile della struttura di Diagnosi e cura delle malattie dell’intestino della Città della Salute e della Scienza di Torino; la dott.ssa Anna Perino, allergologa e componente del Centro di Microbiomica clinica dell’ospedale Koelliker; la dott.ssa Graziana Galvagno, pediatra e responsabile dell’Ospedalino pediatrico Koelliker e il dott. Alexander Bertuccioli, biologo nutrizionista del Dipartimento di Scienze biomolecolari dell’Università degli Studi di Urbino. Nell’occasione verrà inoltre presentata la neonata società scientifica MICS (Microbiota International Clinical Society) che, presieduta dal dott. Francesco DI Pierro, si propone di riunire figure delle professioni sanitarie e tecniche sanitarie nella realizzazione di un programma di dibattito, aggiornamento, formazione, divulgazione e ricerca sul mondo del microbiota.

