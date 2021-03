VI Edizione del Congresso Studentesco MoReMED. Progetto unico all’interno del panorama italiano

Modena, 22 marzo 2021 – Il Comitato Organizzatore del Congresso Studentesco MoReMED ha il piacere di annunciare ufficialmente che giovedì 15 e venerdì 16 aprile 2021 si terrà la VI edizione del Congresso. L’Edizione 2021, realizzata grazie alla collaborazione del centro interateneo Edunova, verrà svolta in diretta streaming.

Si tratta del primo Congresso Medico Studentesco mai organizzato in Italia. I lavori si articoleranno per le giornate congressuali in 2 sessioni. Durante Sessione Plenaria, gli elaborati (Original e Review articles) verranno presentati in diretta dagli studenti, con interventi di 15 minuti circa. Nell’abito della Sessione Poster, i partecipanti potranno liberamente visualizzare gli elaborati pre-registrati. L’articolo vincitore della sessione poster sarà presentato in sessione plenaria.

Le due giornate saranno inoltre ricche di interventi di Rappresentati delle Istituzioni, nelle figure di prof. Carlo Adolfo Porro (Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia), Stefano Bonaccini (Presidente della Regione Emilia-Romagna), Gian Carlo Muzzarelli (Sindaco di Modena), prof. Giorgio De Santis (Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Modena e Reggio Emilia), prof. Michele Zoli (Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze – Università di Modena e Reggio Emilia), prof.ssa Fausta Lui (Presidente del Corso di Laurea Medicina e Chirurgia – Università di Modena e Reggio Emilia).

Non mancheranno conferenze tenute da diversi Ospiti Illustri, tra i quali il prof. Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto Clinico Humanitas di Milano e professore Emerito dell’Humanitas University; il dott. Luciano Lucania, Presidente Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (SIMSPe); il dott. Massimo Del Bene, direttore responsabile del reparto di Chirurgia plastica ricostruttiva, chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva dell’Ospedale San Gerardo di Monza; il prof. Christian Cipriani dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Nella seconda giornata (venerdì 16 aprile), inoltre, si terrà la Tavola Rotonda Istituzionale – “Scuole di Specialità in Medicina e Chirurgia”, un confronto fra Rappresentanti Nazionali e Regionali di FederSpecializzandi e Raffaele Donini, Assessore alle politiche per la Salute – Regione Emilia-Romagna.

In continuità con le precedenti edizioni, sarà possibile partecipare a diversi Workshop online, che si terranno nei pomeriggi di entrambe le giornate.

Il Congresso si svolge con il Patrocinio di: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; la Facoltà di Medicina e Chirurgia UniMoRe; il Dipartimento Chirurgico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa; il Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze; il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto; il Comune di Modena; il Comune di Reggio-Emilia; la Regione Emilia-Romagna; l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena; l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena; l’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena; la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena; la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.