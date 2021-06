Variante Delta, 15 casi confermati dall’Aou di Sassari Sassari 23 giugno 2021 – È stata confermata la presenza della variante Delta nei 15 tamponi sospetti che, nei giorni scorsi, avevano mostrato una reazione diversa da quella tipica della variante Uk. Il laboratorio di Microbiologia e virologia diretto dal professor Salvatore Rubino, per questo motivo, aveva deciso di sottoporli a sequenziamento per una loro identificazione. I risultati quindi hanno confermato i sospetti. Di queste positività 14 sono legate a un unico cluster mentre una è riferita a un paziente arrivato dall’estero. Dopo un esame di pre-screening su tre tamponi, inoltre, il laboratorio ha registrato una positività al Covid fortemente sospetta per la variante brasiliana. Per questo motivo è stata avviata l’attività di sequenziamento. Ieri, infine, l’Aou di Sassari con il laboratorio di Microbiologia e virologia ha partecipato alla giornata di “sorveglianza nazionale” che è stata indetta mensilmente dall’Istituto superiore di Sanità per valutare l’incidenza delle varianti in tutto il territorio.

