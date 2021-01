Vaccino BioNTech-Pfizer, la Commissione europea propone l’acquisto di 300 milioni di dosi aggiuntive Bruxelles, 8 gennaio 2021 – La Commissione europea ha proposto oggi agli Stati membri dell’UE l’acquisto di 200 milioni di dosi aggiuntive del vaccino anti Covid-19 prodotto da BioNTech e Pfizer, con opzione di acquisto per altri 100 milioni di dosi. L’UE potrebbe così acquistare fino a 600 milioni di dosi di questo vaccino, già utilizzato in tutta l’UE. Le dosi aggiuntive saranno consegnate a partire dal secondo trimestre del 2021. L’UE ha acquisito un ampio portafoglio di vaccini sviluppati con tecnologie diverse, garantendosi fino a 2,3 miliardi di dosi dei potenziali vaccini più promettenti per l’Europa e i paesi vicini. Il 6 gennaio 2021 è stato autorizzato un secondo vaccino, prodotto da Moderna, che si aggiunge a quello di BioNTech-Pfizer, e altri dovrebbero essere approvati a breve. Questo portafoglio di vaccini consentirà all’UE non solo di soddisfare il fabbisogno di tutta la sua popolazione, ma anche di fornire vaccini ai paesi vicini.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 135 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...