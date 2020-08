Vaccino antinfluenzale e Covid-19, OMCeO Roma: “Il contagio non è un’ipotesi, ma una certezza”

Roma, 31 agosto 2020 – “Nel Lazio abbiamo ordinato 2,4 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale. Poiché i medici di medicina generale dovranno vaccinare 1,6 milioni di persone, organizzeremo delle giornate vaccinali”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia e segretario provinciale della Fimmg Roma, Pier Luigi Bartoletti.

Dott. Pier Luigi Bartoletti

La Regione Lazio ha fin da subito imposto l’obbligatorietà del vaccino per over 60 e personale sanitario. “Per arrivare a un numero così alto di vaccinati dovremo viaggiare sulle 27mila vaccinazioni al giorno – ha spiegato Bartoletti – Per questo organizzeremo delle giornate vaccinali vere e proprie. La cosa importante è avere la copertura più estesa possibile”.

In merito al coronavirus, Bartoletti commenta sulla ripartenza dei contagi: “Al momento nel Lazio abbiamo una situazione sotto controllo. La maggior parte dei casi individuati sono asintomatici e quindi possono essere isolati. Se però le persone mollano su mascherina e distanziamento, se iniziano a prendere piede comportamenti negazionisti, facciamo la fine degli altri Paesi europei. Il contagio non è un’ipotesi, ma una certezza”.

“Questo discorso vale anche per le scuole che stanno per riaprire – ha aggiunto Bartoletti – Servono mascherine e distanziamento. Se a Roma riparte il contagio, e gli ospedali tornano a riempirsi, sarà un problema serio”.

(fonte: Agenzia Dire)