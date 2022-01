Vaccini, OMCeO Palermo sospende i primi 10 medici fino all’adempimento dell’obbligo vaccinale Palermo, 12 gennaio 2022 – L’Ordine dei medici di Palermo ha sospeso i primi 10 medici che non sono in regola con l’obbligo vaccinale a seguito dell’istruttoria avviata a dicembre scorso. I provvedimenti sono stati emessi a seguito delle nuove procedure di accertamento dell’inadempienza e sospensione dall’esercizio della professione passati in capo agli OMCeO provinciali per il tramite della Federazione nazionale Fnomceo, responsabile del trattamento dei dati personali. L’istruttoria dei primi 10 iscritti si è conclusa stamattina. Un lavoro in progress che potrà determinare ulteriori sospensioni, efficaci fino alla comunicazione dell’avvenuto adempimento vaccinale. I medici sospesi non potranno percepire alcuna retribuzione o altro compenso.

