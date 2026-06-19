Vaccinazioni gratuite contro il Papilloma Virus. Tutti gli appuntamenti di Asl3 Liguria

Genova, 19 giugno 2026 – Asl3 promuove una campagna di vaccinazione contro il Papilloma Virus (HPV) presso gli ambulatori della S.C. Igiene e Sanità Pubblica ATS-Asl3. Nella settimana dal 22 al 26 giugno 2026, l’accesso diretto sarà esteso alle Case della Comunità di Genova Quarto, Struppa, Archimede e Fiumara, affiancandosi all’offerta già attiva presso la sede vaccinale di Villa Bombrini.

La vaccinazione contro il Papilloma Virus (HPV) è offerta, in forma gratuita e senza necessità di prenotazione, alle seguenti categorie di cittadini:

ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni di età;

donne a partire dalla coorte di nascita 1995 residenti in Liguria e mai vaccinate in precedenza;

donne trattate per lesioni precancerose (CIN 2 e CIN 3) da 3 mesi prima a 3 anni dopo il trattamento;

uomini a partire dalla coorte di nascita 2004 residenti in Liguria e mai vaccinati in precedenza;

uomini che fanno sesso con uomini;

soggetti con infezione da HIV.

Di seguito sedi e orari della campagna vaccinale:

Casa della Comunità di Genova Quarto (Largo Francesco Cattanei 4)

martedì 23 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30

giovedì 25 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30

venerdì 26 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30

Casa della Comunità di Struppa (via Struppa 150)

martedì 23 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30

venerdì 26 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30

Casa della Comunità Archimede (via Archimede 30A)

lunedì 22 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30

martedì 23 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30

giovedì 25 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30

venerdì 26 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30

Casa della Comunità di Fiumara (via Operai 80)

lunedì 22 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30

martedì 23 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30

venerdì 26 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30

Villa Bombrini (via Lodovico Antonio Muratori 11R)

lunedì 22 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30

martedì 23 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30

giovedì 25 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30

venerdì 26 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30

I minori devono essere accompagnati da un genitore, tutore o adulto munito di delega e documento di riconoscimento in corso di validità.