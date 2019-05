V Giornata sulle cardiopatie congenite, un camper a Torino per screening gratuiti

Torino, 24 maggio 2019 – Sabato 25 maggio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 17.00, presso piazza Vittorio Veneto a Torino, si terrà la V Giornata sulle cardiopatie congenite, organizzata dalla Città della Salute di Torino con Amici dei bambini cardiopatici Onlus, AABC Onlus, Amici del Cuore Onlus, Forma Onlus, Happy Heart.

Saranno a disposizione un camper per visite, elettrocardiogramma, ecocardiografia, banchetti per distribuzione libretti infromativi, colloqui e counseling ed infine un laboratorio gratuito per far giocare i bimbi con clown, trucca bimbi e bolle di sapone.