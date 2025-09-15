Università di Perugia: Congresso nazionale AIP di Psicologia Clinica e Dinamica

Perugia, 15 settembre 2025 – Dal 17 al 20 settembre 2025 l’Università degli Studi di Perugia accoglierà il XXV Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP), uno degli appuntamenti più autorevoli e attesi dalla comunità scientifica e professionale del settore.

Fondata nel 1992, l’AIP riunisce psicologhe e psicologi che svolgono attività di ricerca e didattica presso le università e gli enti di ricerca italiani. L’organizzazione scientifica del Congresso è curata dalla prof.ssa Claudia Mazzeschi, docente di Psicologia Dinamica presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (FISSUF) dell’Ateneo perugino, insieme ai professori Elisa Delvecchio, Laura Muzi, Carlo Garofalo e Livia Buratta. L’evento porterà a Perugia oltre 500 studiosi, ricercatori e professionisti dalle principali università italiane.

Temi e prospettive

Il programma congressuale si articolerà in simposi, tavole rotonde, sessioni tematiche e poster interattivi, dedicati alle sfide più attuali della psicologia clinica e dinamica: salute mentale nelle diverse fasi della vita; psicologia e nuove tecnologie digitali; processi di cura e innovazioni terapeutiche; benessere psicologico nei contesti educativi, sanitari e sociali; dinamiche familiari, genitorialità e identità; inclusione, diversità e salute delle comunità LGBTQIA+. Particolare attenzione sarà rivolta alle applicazioni cliniche della psicologia nei settori della salute, della prevenzione, delle nuove emergenze sociali e ambientali, della giustizia.

Apertura dei lavori

Il Congresso prenderà avvio mercoledì 17 settembre con il Pre-Congress nella prestigiosa Sala dei Notari. Dopo i saluti istituzionali, si svolgerà la tavola rotonda “I Servizi al Servizio del Benessere Psicologico nei Contesti Territoriali: Esperienze, Azioni, Sinergie”, presieduta dal prof. Piero Porcelli (Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara), Presidente del Comitato Esecutivo AIP-Sezione Psicologia Clinica e Dinamica.

Alla tavola rotonda interverranno rappresentanti delle istituzioni locali, del sistema giudiziario e sanitario, dell’Ordine professionale e dell’Università degli Studi di Perugia, confermando il valore del dialogo tra mondo accademico, istituzioni e territorio. Le conclusioni saranno affidate al prof. Massimiliano Marianelli, Direttore del Dipartimento FISSUF dell’Ateneo e Rettore eletto per il sessennio 1 novembre 2025 – 31 ottobre 2031.

La cerimonia inaugurale ufficiale si terrà giovedì 18 settembre all’Auditorium di San Francesco al Prato, con i saluti del Magnifico Rettore, prof. Maurizio Oliviero, delle autorità civili e istituzionali e dei vertici delle principali associazioni e ordini professionali di categoria. Seguirà la lectio del prof. Cippitani (Università degli Studi di Perugia, UNED Madrid) su “Fare ricerca in Europa. Spazi, libertà, criticità per la psicologia clinica e dinamica”.