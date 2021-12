Università di Padova al top della ricerca mondiale: 4 ricercatori nella lista degli “Highly Cited Researchers 2021”

Padova, 3 dicembre 2021 – Salgono a tre i Principal Investigator del VIMM e Professori dell’Università di Padova inclusi nella lista degli “Highly Cited Researchers”, l’indice stilato annualmente dalla società di data analysis Clarivate che riporta gli autori delle pubblicazioni che si collocano nell’1% delle migliori, per citazioni per campo e anno di pubblicazione nell’indice di citazione Web of Science ™.

Prof. Maurizio Corbetta

La lista identifica i veri pionieri nei loro campi nell’ultimo decennio, sulla base dalla produzione di numerosi articoli scientifici altamente citati che si collocano nell’1% dei migliori per citazioni per settore e anno in Web of Science™. Tra gli scienziati e gli scienziati sociali di tutto il mondo, gli Highly Cited Researchers sono davvero uno su 1.000.

Prof. Marco Sandri

Si tratta di Maurizio Corbetta, Principal Investigator del VIMM, Professore di Neurologia dell’Università di Padova, Direttore della Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedale Università di Padova e Direttore del Centro di Ateneo Padova Neuroscience Center (già incluso dal 2012 nella categoria “Neuroscience and Behavior”), di Marco Sandri, Principal Investigator del VIMM Professore di Patologia Clinica e Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova (categoria Cross field), e di Luca Scorrano, Principal Investigator del VIMM e Professore di Biochimica, Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova (categoria Cross Field).

Prof. Luca Scorrano

In virtù dei rispettivi studi e pubblicazioni nel periodo in esame (2011-2021), i tre ricercatori Corbetta (che ha partecipato a 251 pubblicazioni che sono state citate 47.147 volte), Sandri, (che ha partecipato a 180 pubblicazioni che sono state citate29.600volte) e Scorrano (che ha partecipato a 178 pubblicazioni che sono state citate 31.285volte), sono ora parte dei 6.602 ricercatori che rappresentano l’1 per mille della comunità scientifica internazionale.

Prof. Antonella Muraro

La prof.ssa Antonella Muraro, responsabile della UOSD Allergie Alimentari – Centro di Specializzazione Regionale per lo Studio e la Cura delle Allergie e delle Intolleranze Alimentari nell’Azienda Ospedaliera-Università di Padova, è stata inclusa per il secondo anno consecutivo nella lista degli “Highly Cited Researchers”, classifica stilata annualmente dalla società di data analysis Clarivate, che analizza, attraverso esperti di bibliometrica (tecnica matematico/statistica che studia i modelli di distribuzione delle pubblicazioni scientifiche e ne verifica il loro impatto all’interno delle comunità scientifiche) e scienziati, i flussi di dati generati da ricerche pubblicate condotte in tutto il mondo.

Clarivate™ identifica i ricercatori più influenti: un ristrettissimo gruppo che sono stati citati più frequentemente dai loro colleghi nell’ultimo decennio. Nel 2021 sono meno di 6.700, circa lo 0,1%, i ricercatori mondiali nei 21 settori scientifici analizzati che si sono guadagnati questo riconoscimento esclusivo. La lista annuale pubblicata da Clarivate riconosce Antonella Muraro come una dei migliori ricercatori che ha dimostrato un’influenza significativa nella ricerca scientifica mondiale negli ultimi dieci anni.