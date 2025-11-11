Una nebbia chemioterapica contro il cancro: l’innovazione pisana premiata al Quirinale

Dott.ssa Maria Giovanna Mastromarino

Pisa, 11 novembre 2025 – Con un lavoro su una tecnica chemioterapica mininvasiva del tumore polmonare avanzato Maria Giovanna Mastromarino – chirurga toracica dell’Unità operativa di Chirurgia toracica dell’Aou pisana diretta da Marco Lucchi* – si è aggiudicata quest’anno il “My First AIRC Grant” e, a fine ottobre, ha partecipato alla cerimonia “I giorni della ricerca” al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Pressurized Intra-Thoracic Aerosol Chemotherapy in Pleural Carcinosis from Lung Cancer: In-Vitro and Clinical Efficacy”: questo il titolo del progetto pisano premiato con un finanziamento Airc di € 97.405 l’anno, che durerà 5 anni e che mira a mettere a punto una tecnica mininvasiva innovativa, la chemioterapia pressurizzata e nebulizzata intra-toracica (PITAC), per somministrare – nei pazienti colpiti da tumore del polmone avanzato con anche versamento pleurico maligno (circa il 20% dei carcinomi polmonari non a piccole cellule) – aerosol chemioterapici direttamente nella cavità toracica, sito altrimenti difficile da raggiungere con la terapia sistemica.

La ricerca prevede studi su colture cellulari degli stessi pazienti con valutazione in vitro, personalizzata su ognuno, dell’efficacia dei diversi farmaci antitumorali nebulizzati, in modo da definirne le dosi ottimali. Essenziale pertanto il contributo allo studio, in termini di medicina traslazionale e colture cellulari, del gruppo di lavoro coordinato da Poupak Fallahi, associata di Medicina del lavoro all’Università di Pisa (Sezione dipartimentale di Medicina del lavoro universitaria dell’Aou pisana) e Silvia Martina Ferrari, biologa ricercatrice Università di Pisa in Scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate (Sezione dipartimentale di Medicina interna a indirizzo immuno-endocrino dell’Aou pisana).

La validazione dei dati ottenuti sarà affidata poi ad ampi studi clinici per definire una cura efficace e personalizzata in grado di alleviare i gravi sintomi della malattia e offrire una nuova prospettiva di cura che vada oltre i trattamenti oggi disponibili, meramente palliativi.

All’iniziativa promossa da Airc sono intervenuti Andrea Sironi, presidente della Fondazione Airc, Anna Mondino, direttrice scientifica della Fondazione, Maria Rescigno, prorettrice e delegata alla ricerca Humanitas, Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della ricerca, Orazio Schillaci, Ministro della salute.

Dopo il discorso del presidente Mattarella, sono stati consegnati i premi a enti e ricercatori impegnati nella lotta contro il cancro.

*(ordinario di Chirurgia toracica all’Università di Pisa e direttore del Dipartimento cardio-toraco-vascolare dell’Aou pisana)