Un decesso su tre per malattie cardiovascolari: il Gemelli risponde con il Centro CUORE, unico in Italia

Roma, 29 settembre 2025 – Parte il cantiere del Centro CUORE (Cardiovascular Unique Offer ReEngineered): il Policlinico Gemelli, con il sostegno determinante di Fondazione Roma, riunisce in un nuovo edificio tutte le attività del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari – CUORE, diretto dal prof. Massimo Massetti, e le organizza secondo il modello di cura che prende in carico i problemi di salute complessivi del paziente e non la singola richiesta di prestazione.

Un modello unico in Italia e in Europa, sperimentato dal Dipartimento negli ultimi anni con risultati chiarissimi in fatto di diminuzione della mortalità e di contenimento della spesa, in continuità assistenziale con le strutture sanitarie del Gemelli e del territorio. Il polo sanitario dedicato al cuore verrà costruito da WeBuild in meno di tre anni nel campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma sulla collina prospiciente al Pronto soccorso.

Il punto sulle caratteristiche e l’impatto del progetto CUORE è stato fatto oggi, lunedì 29 settembre, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore (World Heart Day) presso la Hall del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, dove si svolge l’evento moderato dal giornalista e divulgatore scientifico Roberto Giacobbo.

In tre tavole rotonde sono stati affrontati i temi propri alle tre dimensioni dell’Università Cattolica e del Policlinico Gemelli: cura, insegnamento e ricerca. È un’iniziativa volta a sensibilizzare i cittadini, la comunità medico-scientifica e le istituzioni sulla lotta alle malattie cardiovascolari attraverso un confronto diretto tra i principali attori che operano nella sanità.

In Italia, un decesso su tre è attribuibile alle malattie cardiovascolari, che rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese (220-230mila decessi l’anno). Per far fronte a questa epidemia silenziosa, servono interventi e strutture dedicati. La prevenzione, con un’attenzione particolare ai fattori di rischio, e l’aderenza alle terapie sono due attività fondamentali, ma da sole non bastano ad arginare un fenomeno che si prevede in crescita nei prossimi anni: il Gemelli si impegna ad affrontarlo attraverso il nuovo percorso di cura e attraverso strutture progettate ad hoc.

“La realizzazione del Centro CUORE rappresenta un’infrastruttura strategica per Fondazione Policlinico Gemelli e un significativo passo avanti nella risposta ai bisogni di salute pubblica legati alle patologie cardiovascolari – dichiara Daniele Franco, Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – Questo progetto ambizioso nasce da una visione condivisa con Fondazione Roma, a cui va il nostro sincero ringraziamento per il contributo determinante dato alla sua realizzazione. Il nuovo polo integrerà competenze cliniche di elevato livello, tecnologie avanzate e modelli organizzativi innovativi, con l’obiettivo di garantire percorsi di cura più efficaci, sostenibili e centrati sulla persona. Fondazione Policlinico Gemelli conferma così il proprio impegno nello sviluppo di una sanità di eccellenza, orientata al futuro e al servizio di tutti i pazienti e del Paese”.

“CUORE è un progetto all’avanguardia – afferma il prof. Massimo Massetti, Ordinario di Cardiochirurgia all’Università Cattolica e direttore del Dipartimento CUORE -, che mira a trasformare la cura delle malattie cardiovascolari non solo grazie a tecnologie di ultima generazione e strutture innovative, ma soprattutto attraverso un modello organizzativo costruito intorno al paziente, in antitesi dunque al sistema tradizionale, che troppo spesso frammenta o è costretto a frammentare i percorsi di cura. Un modello innovativo di cura, intorno al quale costruiamo un ospedale tecnologicamente avanzato all’interno del Servizio Sanitario Nazionale per migliorare non solo la qualità delle cure cardiovascolari, ma anche l’accesso alle stesse. Un ospedale per tutti, inserito nel territorio, che opera in collaborazione e in continuità assistenziale con le altre strutture per i pazienti del Servizio sanitario. Pensiamo si tratti di un passaggio decisivo per l’ospedale del futuro e di un traino per la sperimentazione di modelli organizzativi simili in altre branche della medicina”.

Al meeting dedicato alla nella hall del Gemelli intitolato “La prevenzione e la cura delle malattie cardiovascolari al centro del progetto CUORE”, strutturato in tre sezioni tematiche – La Cura, La Ricerca e L’Insegnamento – sono inoltre intervenuti Daniele Piacentini, Direttore Generale Fondazione Gemelli IRCCS, Renato Lattante, Direttore Generale Fondazione Roma, Angelo Santori, Segretario Nazionale ANPA di Confagricoltura, Antonio Gasbarrini, Direttore Scientifico Fondazione Gemelli IRCCS, Francesco Burzotta, Direttore UOC Cardiologia, e Giovanna Liuzzo, UOC Cardiologia, Alessandro Sgambato, Preside della Facoltà di Medicina Università Cattolica del Sacro Cuore, Yamume Tshomba, direttore UOC Chirurgia Vascolare, Andrea Flex, direttore UOC Medicina Interna Cardiovascolare, la coordinatrice infermieristica Orietta Sofo con il paziente Raffaele Bracalenti, la ricercatrice Ottavia Borghese e lo specializzando Angelo Marino.

A portare il suo saluto e incoraggiamento per questa importante opera S. E. Monsignor Claudio Giuliodori,