Un cartone animato per spiegare il Covid-19 ai bambini. Progetto dell’Università San Raffaele

Milano, 15 aprile 2020 – Un progetto di divulgazione scientifica ed educazione sanitaria per i bambini della scuola primaria, pensato per spiegare loro l’“emergenza Coronavirus” in modo semplice ma corretto e divertente: “Leo e Giulia: Noi come voi! – Un cartoon per spiegare il COVID-19” nasce da un’idea della prof.ssa Anna Odone, Associato di Igiene generale e docente presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva Università San Raffaele, che ha voluto trovare un modo originale per spiegare la situazione in cui ci troviamo, partendo dalla domanda di tutti i bambini: “Perché sono chiuse le scuole?”.

“Avevo realizzato dei testi per la scuola dei miei figli, ma ho ragionato sul fatto che sarebbe stata una bella idea animarli con un cartoon, per metterli a disposizione di tutti”, spiega la prof.ssa Odone. Della creazione e produzione del cartone animato si è occupato lo studio di animazione Maga Animation che per questo progetto ha collaborato pro bono con l’Università Vita-Salute San Raffaele.

Con l’aiuto dei simpatici fratellini Leo e Giulia, costretti in casa a causa della pandemia, i bambini apprenderanno cos’è il coronavirus, come si trasmette, cosa sono “epidemia” e “pandemia”, e come anche i più piccoli possono contribuire a prevenire l’infezione.

I contenuti sono pensati per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni: sono accessibili ma scientificamente corretti e rigorosi, validati dai referenti scientifici del San Raffaele. Il video è disponibile sulla piattaforma YouTube dell’ateneo, sul sito di UniSR e sulle pagine UniSR su Facebook e Instagram: Leo e Giulia: Noi come voi!

Il progetto ha il patrocinio, oltre che dell’Università Vita-Salute San Raffaele e dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, di EUPHA – European Public Health Association, ISS – Istituto Superiore d Sanità, ASPHER – Association of Schools of Public Health in the European Region, SIP – Società Italiana di Pedriatria, e SITI – Società Italiana di Igiene.

L’iniziativa rientra a pieno titolo tra le attività di Public Engagement a cui UniSR si dedica da anni con passione ed entusiasmo, nell’ottica di una promozione della cultura della salute e della prevenzione nella società e sul territorio.