Ultrasuoni in movimento: l’ecografia rivoluziona la chirurgia della mano

Rispetto alla TAC, alla risonanza magnetica o alla radiografia l’ecografia può essere utilizzata anche con l’arto in movimento, condizione fondamentale per l’accertamento di alcune patologie. La presenza all’ASST Gaetano Pini-CTO di un team multidisciplinare e la stretta collaborazione tra chirurghi e radiologi ha migliorato sia la diagnosi sia la cura delle patologie della mano

Milano, 14 maggio 2025 – Permette di visualizzare in tempo reale i tessuti molli, i tendini, le articolazioni e i vasi sanguigni, offrendo immagini ad alta risoluzione spesso paragonabili alla risonanza magnetica. Parliamo dell’ecografia: esame strumentale, indolore e non invasivo, che si avvale di ultrasuoni. Una metodica sempre più utilizzata nella chirurgia della mano perché supporta la diagnosi, guida le procedure chirurgiche, permette di valutare i risultati post-operatori ed è utile anche per stabilire il piano riabilitativo.

“Gli ultrasuoni aiutano a identificare un’ampia gamma di problemi della mano, tra cui lesioni ai tendini, infiammazioni e alterazioni degenerative. Può anche essere utilizzata per individuare condizioni come il dito a scatto, la tenosinovite di De Quervain e la sindrome del tunnel carpale, in alcuni stati è diventato l’esame di primo livello nelle neuropatie compressive”, spiega il dott. Pierluigi Tos, Direttore della Chirurgia della Mano e Microchirurgia ricostruttiva ASST Gaetano Pini-CTO.

“L’ecografia è uno strumento utile sia per la diagnostica sia per eseguire procedure mininvasive anche a livello ambulatoriale. Gli ultrasuoni sono inoltre indispensabili per eseguire iniezioni guidate per la gestione del dolore e il trattamento di varie patologie, quindi per le infiltrazioni o per esempio per gli scollamenti perinervosi, oppure è utile per guidare l’esecuzione di aspirati o biopsie” aggiunge il dott. Mauro Gallazzi, Direttore Radiodiagnostica ASST Gaetano Pini-CTO.

Dott. Pierluigi Tos

Il vantaggio maggiore nell’utilizzo dell’ecografia rispetto alla TAC, alla risonanza magnetica o alla radiografia, è che gli ultrasuoni possono essere utilizzati anche con l’arto in movimento. Questo consente al chirurgo di fare delle valutazioni sulla dinamica, condizione fondamentale per formulare delle diagnosi di patologie o lesioni che si evidenziano solo muovendo la mano come per esempio per la lesione della puleggia.

“Nel dito – spiega il dott. Tos – le pulegge sono una serie di anelli che formano un tunnel attraverso il quale i tendini devono scorrere, ovvero il canale digitale. Possiamo immaginarlo come le guide su una canna da pesca attraverso cui deve passare la lenza. Al posto della lenza abbiamo il tendine. Lo scopo delle pulegge è tenere i tendini vicini all’osso durante lo scorrimento. Se avviene la lesione di una o più pulegge si verifica il cosiddetto effetto ‘corda d’arco’, ovvero il tendine si allontana dal piano osseo in maniera patologica”.

La collaborazione tra medici radiologi e medici chirurghi specializzati nella chirurgia della mano consente quindi di migliorare notevolmente sia la diagnosi sia la cura delle patologie della mano.

L’ASST Gaetano Pini-CTO ha al suo interno un team multidisciplinare che lavora in stretta collaborazione in particolare per le patologie del sistema nervoso periferico: grazie al supporto dei medici radiologi, i chirurghi sono in grado di avere una diagnosi precoce e puntuale delle lesioni traumatiche oppure tumorali dei nervi periferici.

Per fare il punto sulle possibilità, le metodiche e i risultati raggiunti nell’utilizzo dell’ecografia in chirurgia della mano il 15 maggio è in programma un convegno, in aula magna al Presidio Ospedaliero Gaetano Pini (via Gaetano Pini, 9) a Milano che riunirà specialisti della mano e radiologi provenienti da tutta Italia.