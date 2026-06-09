UGL Salute Lazio, Gianluca Gaeta è il nuovo Segretario Regionale

Dott. Gianluca Gaeta

Roma, 9 giugno 2026 – Avvicendamento ai vertici regionali della UGL Salute Lazio. Gianluca Gaeta è stato nominato nuovo Segretario Regionale. Una scelta volta a rafforzare la presenza del sindacato sul territorio della Capitale e delle province del Lazio, in un momento di profonda trasformazione e di grandi sfide per il Servizio Sanitario Regionale.

Gaeta ha cinquantasei anni, una profonda conoscenza del mondo del lavoro e una lunghissima esperienza sul campo, il neo Segretario vanta una militanza di oltre 25 anni all’interno della UGL, distinguendosi nel tempo per dedizione, competenza e vicinanza ai lavoratori.

Laureato in Giurisprudenza con una tesi in Diritto del Lavoro, è un profilo di alto spessore tecnico: esperto e docente di Diritto Sindacale e Diritto del Lavoro, unisce alla passione sindacale una solida preparazione accademica. È inoltre Mediatore Civile e Commerciale iscritto presso il Ministero della Giustizia, una qualifica che ne rafforza le naturali doti di negoziazione, fondamentali per affrontare le sfide e le complesse trattative che attendono la sanità laziale.

La nomina è stata ufficializzata dal Segretario Nazionale, Gianluca Giuliano, che ha voluto esprimere il pieno supporto della struttura centrale: “La scelta di affidare a Gianluca Gaeta la guida della UGL Salute Lazio risponde alla necessità di dare continuità e ulteriore slancio alle nostre battaglie sul territorio. Il Lazio è una regione chiave, una realtà complessa che necessita di competenza, determinazione e una profonda conoscenza delle dinamiche lavorative della sanità pubblica e privata. Siamo certi che Gaeta, grazie alla sua esperienza e al suo radicamento, saprà interpretare al meglio questo ruolo, mettendo sempre al centro la tutela dei professionisti della salute, la sicurezza sui luoghi di lavoro e il contrasto al precariato. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la Segreteria Nazionale”.

Il neo Segretario Regionale, Gianluca Gaeta, ha accolto l’incarico delineando fin da subito le linee programmatiche e gli obiettivi prioritari del suo mandato: “Raccolgo questo incarico con grande orgoglio e un profondo senso di responsabilità. Il mio impegno primario sarà quello di dare voce a tutti gli operatori sanitari del Lazio – medici, infermieri, OSS, personale tecnico e amministrativo – che rappresentano il vero motore del nostro sistema di cura, troppo spesso costretti a operare in condizioni di estrema difficoltà. Il settore della salute nel Lazio sta attraversando un momento cruciale, fatto di grandi trasformazioni e criticità che richiedono risposte immediate. Lavoreremo da subito per aprire un canale di confronto costruttivo ma fermo con la Regione Lazio e con le singole aziende sanitarie. La UGL Salute Lazio sarà un sindacato di prossimità, sempre presente nelle corsie e al fianco dei lavoratori”.

Con questa nomina, la UGL Salute Lazio si struttura per affrontare con rinnovata energia i tavoli di negoziazione regionali, puntando a una riforma della sanità laziale che sappia coniugare l’eccellenza delle cure per i cittadini con il pieno rispetto dei diritti e della dignità di chi ci lavora.