Udito sotto controllo, screening gratuiti al Policlinico di Modena

Davide Soloperto e Daniele Marchioni

Modena, 24 febbraio 2026 – In occasione della V Giornata Mondiale della Sordità, la Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria UniMORE, in collaborazione con il personale del Servizio di Audiologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Integrata Policlinico di Modena, organizza un’intera giornata tutta dedicata alla sensibilizzazione e prevenzione dal titolo “Sordità: un problema nascosto”.

La giornata, che rientra nell’ambito delle iniziative promosse dalle società scientifiche SIOeChCF e SIAF, nonché incoraggiata come iniziativa relativa alla Terza Missione dall’Università, prevede un incontro con le scuole la mattina di martedì 3 marzo presso l’Auditorium Beccaria di Modena, mentre nel pomeriggio della stessa giornata ci sarà uno spazio dedicato allo screening uditivo gratuito per la popolazione presso l’area ambulatoriale del Servizio di Audiologia del Policlinico di Modena. Il Servizio di Audiologia, all’interno della UOC di Otorinolaringoiatria, diretta dal prof. Daniele Marchioni, è da sempre impegnato alla diagnosi, cura e follow up di pazienti pediatrici e adulti affetti da ipoacusia, come testimoniato dalle circa 20.000 prestazioni erogate all’anno per i cittadini.

La mattinata convegnistica si aprirà alle ore 9.30 con i saluti istituzionali, che vedranno la partecipazione delle autorità scolastiche, accademiche e sanitarie locali. Seguirà, dalle 10.00 alle 10.45, l’intervento dal titolo “Come funziona l’orecchio e come possiamo tornare a sentire”, a cura del prof. Davide Soloperto, Direttore della Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria UNIMORE, della dott.ssa Maria Consolazione Guarnaccia, Dirigente Medico AOU Modena, e della dott.ssa Valeria Caragli, PhD Student UniMORE.

Dalle 11.00 alle 12.30 spazio alle esperienze dirette in ambito scolastico, con diverse testimonianze e varie scuole rappresentate. Saranno presenti la prof.ssa Rosalba Auriemma, dell’Ufficio Integrazione – UAT di Modena, la prof.ssa Maria Martani per l’Istituto Figlie della Provvidenza, la Dirigente Scolastica Chiara Penso, dell’IC Carpi 2, la Dirigente Scolastica Viviana Valentini dell’IIS Meucci – Carpi, i Dirigenti Scolastici degli istituti I.C. Pertini di Savignano e dell’IIS “Venturi” di Modena garantiranno il supporto di docenti specializzati e con consolidata esperienza nell’inclusione di studenti con disabilità uditiva. La giornata prevede infine anche l’intervento del coro “Voci e Mani Bianche” dell’Istituto Figlie della Provvidenza di Carpi. L’incontro si concluderà con uno spazio dedicato alle domande degli studenti e la consegna di materiale informativo.

A completamento delle iniziative della mattina, il pomeriggio del 3 marzo sarà dedicato ai cittadini, che potranno effettuare, previa prenotazione telefonica, uno screening gratuito dell’udito, che verrà effettuato presso l’area ambulatoriale del Servizio di Audiologia – Policlinico di Modena. Lo screening uditivo gratuito sarà rivolto principalmente a cittadini di età compresa tra 14 e 60 anni, popolazione target della giornata a livello nazionale, che potranno effettuare un test dell’udito gratuito, previa prenotazione telefonica al numero 059-4222806, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, entro il 27 febbraio, fino ad esaurimento posti (40 utenti).

L’obiettivo della giornata è accendere i riflettori su una condizione spesso sottovalutata, quale la sordità, che può manifestarsi in modo progressivo e silenzioso, incidendo sulla qualità della vita, sulle relazioni sociali e sul rendimento scolastico e lavorativo. Informazione e prevenzione rappresentano strumenti fondamentali per una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo.