Udine al top della chirurgia robotica: interventi in live streaming al prestigioso Congresso nazionale

Giovanni Terrosu e Alessandro Crestani

Udine, 28 novembre 2025 – Anche quest’anno, come oramai tradizione, il 27 e 28 novembre si è svolto a Roma il 36° Congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente di chirurgia live, noto anche come “il Palazzini”. L’edizione dell’anno scorso, interamente online, ha registrato un successo straordinario con oltre 210.000 partecipanti da tutto il mondo (di cui 4.550 dall’Italia) e più di 1.060.000 pagine visitate sul sito web.

Il programma 2025 ha offerto oltre 150 interventi di chirurgia in diretta da centri di eccellenza di tutto il mondo, con più di 500 ore di live surgery, dedicate a tutte le patologie dell’apparato digerente e ad aree di interesse urologico, endocrinochirurgico, ginecologico, ortopedico.

In questo prestigioso contesto anche il Dipartimento Chirurgico del Presidio Ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine ha fatto la sua parte, contribuendo con la chirurgia in diretta dalle sale operatorie del Dipartimento.

ASUFC è sempre stata protagonista al “Palazzini” dimostrando la propria visione per l’innovazione tecnologica e la chirurgia mini-invasiva. La chirurgia robotica ha visto una notevole estensione delle proprie indicazioni e quest’anno, per la prima volta, tutti gli interventi chirurgici trasmessi dal Santa Maria della Misericordia sono stati eseguiti con tecnica robotica.

Oramai questa tecnologia è entrata prepotentemente nella pratica clinica della maggior parte delle discipline chirurgiche per quanto concerne la chirurgia addominale e toracica, nuove indicazioni si stanno affacciando nel distretto testa-collo e nella chirurgia senologica.

Sicuramente l’ambito urologico e di chirurgia generale per il momento sono quelli maggiormente interessati e infatti sono stati eseguiti nella giornata del 28 novembre 3 interventi robotici: una nefroureterectomia, una emicolectomia destra e una rettopessi, da parte delle equipe rispettivamente, della Clinica Urologica, della Clinica Chirurgica e della Chirurgia Generale.

Fondamentale il supporto del personale anestesiologico e infermieristico, oltre che quello indispensabile dei tecnici video, in una giornata particolarmente intensa, resa ancora più difficile a causa dello sciopero generale.

“L’organizzazione di queste giornate è sempre complessa e solo grazie all’impegno di tutti il risultato si riesce a portare a termine. Un ringraziamento particolare a tutti i medici ed infermieri che si sono prodigati durante tutta la giornata di venerdì nonostante lo sciopero generale”, dichiara Giovanni Terrosu, direttore della Clinica Chirurgica.

“La partecipazione costante di ASUFC, nel corso degli anni, al “Palazzini” conferma l’elevata qualità dell’offerta chirurgica e il costante percorso di innovazione tecnologica”, afferma Alessandro Crestani, direttore del Dipartimento Chirurgico.

“La consolidata presenza di ASUFC in questo prestigioso evento riconosce la competenza delle nostre specialità chirurgiche nel panorama nazionale. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri operatori che garantiscono con riconosciuta competenza i percorsi chirurgici di ASUFC a beneficio di tutti i pazienti”, conclude David Turello, direttore sanitario di ASUFC.