Tutela dell’ambiente, il premio Codacons “Amico del consumatore” agli Aeroporti di Roma

Roma, 29 giugno 2021 – Aeroporti di Roma riceverà il prossimo 6 luglio a Roma il premio “Amico del consumatore 2020/2021”, riconoscimento che ogni anno il Codacons assegna ad aziende e soggetti che si sono distinti per l’impegno a difesa dei cittadini e la tutela dell’ambiente e della collettività.

Il premio è stato assegnato ad Adr – primo operatore italiano e quinto in Europa – per aver costantemente ridotto le emissioni di carbonio nei due scali di Fiumicino e Ciampino, tanto da ottenere la certificazione “Airport Carbon Accreditation 4+ Transition”.

Un impegno costante per migliorare non solo la soddisfazione degli utenti che utilizzano i due importanti aeroporti, ma anche per apportare un contributo concreto alla lotta all’inquinamento, riducendo le emissioni di carbonio nell’aria a vantaggio di tutta la collettività.

La premiazione avverrà martedì 6 luglio alle ore 14.00 presso l’Auditorium Parco della Musica – Sala teatro G. Borgna – Roma.