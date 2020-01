Tutela dei lavoratori, prosegue la mobilitazione di protesta Ugl Sanità

Roma, 21 gennaio 2020 – Prosegue la mobilitazione di UGL Sanità a sostegno e tutela dei lavoratori del settore con la campagna “Personale gratificato e tutelato, servizio all’utenza migliorato”.

Sono stati effettuati oggi dei presidi a Roma al di fuori della Aziende Ospedaliere Sant’Andrea, Policlinico Umberto I, San Filippo Neri e Oftalmico.

Le richieste formulate dalla UGL Sanità sono:

NO ALLA PRIVATIZZAZIONE DELL’ARES 118

SBLOCCO DEL TURN OVER

NO ALLE ESTERNALIZZAZIONI SELVAGGE

RIDUZIONE DELLE LISTE D’ATTESA

MAGGIORI INVESTIMENTINELL’EDILIZIA SANITARIA

PREVENZIONE ALLE AGGRESSIONI CONTRO IL PERSONALE SOCIO-SANITARIO

ISTITUZIONE DEL REGISTRO OSS

PIU’ INNOVAZIONE IN APPARECCHIATURE

“Dopo la prima giornata del 14 gennaio – hanno dichiarato il Segretario Generale Gianluca Giuliano e il Segretario Provinciale UGL Sanità di Roma Valerio Franceschini – siamo tornati oggi a far sentire la nostra voce per contribuire a migliorare le condizioni di chi lavora nella Sanità e la qualità dei servizi di chi ne deve usufruire. Non ci fermiamo qui. La protesta andrà ancora avanti a Roma e negli ospedali della ASL di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti”.