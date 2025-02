Tumori, uniti dall’unicità. Percorsi di cura personalizzati agli IFO

Roma, 4 febbraio 2025 – La missione degli IFO Regina Elena-San Gallicano è perfettamente in linea con il tema del World Cancer Day 2025: “United by Unique – Uniti dall’Unicità”. Vengono, infatti, accesi i riflettori sulla unicità delle esperienze con il cancro e sull’importanza di un’assistenza personalizzata. Lo slogan IFO della giornata internazionale, recita: “Tracciamo percorsi di cura UNICI per persone UNICHE”, e una landing-page approfondisce il tema tramite una infografica animata, alcune pillole video dei nostri specialisti e pagine focus.

Il concetto di centralità della persona nei percorsi di cura in IFO si realizza con la presa in carico totale del paziente oncologico, grazie alla presenza di expertise, innovazione tecnologica e all’erogazione di prestazioni di alta specialità. Come spiegare ai cittadini in modo chiaro e immediato questa pluralità di elementi? Una infografica animata rappresenta in modo semplice tematiche complesse. Il video descrive passo dopo passo, i valori e gli strumenti che guidano “il cammino” del paziente oncologico. Protagonisti sono i modelli organizzativi ispirati ai percorsi clinico-assistenziali, che pianificano in modo strutturato tutte le fasi di diagnosi e trattamento, affiancati da team multidisciplinari di malattia che definiscono il migliore percorso di cura per il singolo paziente.

“L’approccio di IFO alla patologia neoplastica è interdisciplinare e personalizzato – dichiara Livio De Angelis, commissario straordinario IFO – Lo sforzo che stiamo facendo è costruire un percorso terapeutico che associ la massima professionalità, la migliore e moderna tecnologia ma contemporaneamente una grande attenzione alle necessità della persona”.

GUARDA IL VIDEO: