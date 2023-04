Tumori testa-collo, l’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica pubblica il nuovo PDTA

Roma, 27 aprile 2023 – È disponibile e scaricabile gratuitamente dal sito di AIOCC l’edizione aggiornata del PDTA dei tumori di testa e collo proposto dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica.

L’Associazione Italiana di Oncologia Cervico Cefalica (AIOCC) è un’associazione per lo studio e la ricerca nel campo dell’oncologia cervico-cefalica che riunisce tutti coloro che sono attivamente impegnati e interessati all’oncologia del distretto cervico-facciale.

Persegue lo scopo di favorire e facilitare, attraverso iniziative scientifiche, culturali e professionali, i contatti fra quanti sono interessati ai problemi della prevenzione, della diagnosi, della terapia e della riabilitazione dei tumori e alla ricerca clinica e sperimentale in campo oncologico, relativamente all’area cervico-cefalica.

Il PDTA (Percorso Diagnostico, Terapeutico e Assistenziale) è un importante strumento di gestione clinica per guidare e uniformare il lavoro degli operatori sanitari, fornendo indicazioni utili nella pianificazione delle fasi di presa in carico del paziente, dal momento della diagnosi al follow-up.

Elaborato in maniera condivisa tra gli associati di AIOCC esperti nell’ambito delle principali discipline coinvolte, realizzato con il contributo incondizionato di Merck e pubblicato per la prima volta nel 2017, il PDTA per i tumori di testa e collo di AIOCC si focalizza sulle neoplasie delle sedi anatomiche principali del distretto cervico-facciale: cavo orale, orofaringe, ipofaringe, laringe, rinofaringe, naso e seni paranasali, ghiandole salivari.

Partendo da una revisione della letteratura scientifica, gli specialisti AIOCC, coordinati dal presidente Roberto Maroldi, hanno revisionato e aggiornato i testi che componevano la precedente versione, integrando una sezione dedicata alle neoplasie delle ghiandole salivari minori.

Come avvenuto nelle precedenti edizioni, anche in questo aggiornamento è stato utilizzato il metodo dell’evidence-based medicine, che combina la migliore evidenza scientifica all’esperienza dei professionisti. Il panel ha lavorato in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri – IRCCS di Milano, che ha svolto un ruolo fondamentale nella ricerca e revisione della letteratura scientifica, a partire dalla quale gli esperti di AIOCC hanno elaborato gli aggiornamenti.

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati più di 9.000 nuovi casi di tumori del distretto testa-collo. Le terapie oggi disponibili hanno portato la sopravvivenza media dei pazienti a 5 anni dalla prima diagnosi al 57% circa, con tassi di guarigione che vanno dal 75% al 100% per le neoplasie individuate agli stadi iniziali e senza interessamento linfonodale.

Ogni diversa sede anatomica in questo distretto ha peculiarità diagnostiche e terapeutiche specifiche e si riscontra ancora un’elevata variabilità nell’approccio diagnostico, nella scelta dei trattamenti e nelle modalità e nei tempi di gestione del paziente, elemento questo che rende l’applicazione di un PTDA con sguardo multidisciplinare più che mai necessaria.