Tumori testa-collo, il Congresso AIOCC punta sulla multidisciplinarietà per cure sempre più avanzate

Napoli, 5 giugno 2025 – Si svolgerà giovedì 12 e venerdì 13 giugno 2025, presso il Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli, l’11° Congresso Nazionale AIOCC – Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS.

Intitolato “La multidisciplinarietà quale arma vincente nell’approccio al paziente con cancro del distretto cervico-cefalico. Il ruolo della collaborazione fra Società Scientifiche”, il congresso metterà al centro l’importanza della collaborazione e del confronto tra diverse specialità mediche nella gestione delle patologie oncologiche del distretto testa-collo. Un approccio da sempre proprio di AIOCC, unica società multidisciplinare che include tra i suoi membri chirurghi otorinolaringoiatri e maxillo-facciali, oncologi, radioterapisti, radiologi, anatomo-patologi, biologi molecolari e altre figure professionali che si occupano di neoplasie testa-collo.

I lavori avranno inizio giovedì 12 giugno alle ore 8.30 con la cerimonia di benvenuto e i saluti del Presidente AIOCC, prof. Giovanni Succo (Direttore della Clinica Universitaria di Otorinolaringoiatria 2 dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino e Presidente EHNS-European Head and Neck Society), e dei responsabili scientifici del congresso, dott. Francesco Perri (Direttore F.F Struttura Complessa di Oncologia Clinico-Sperimentale Testa Collo, INT IRCCS Fondazione G. Pascale), dott. Franco Ionna (Direttore Struttura Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale e ORL, INT IRCCS Fondazione G. Pascale) e prof. Giovanni Dell’Aversana Orabona, (Professore Ordinario di Chirurgia Maxillo-Facciale, Università degli Studi di Napoli Federico II).

Per la prima volta ospitato a Napoli, il Congresso AIOCC vedrà la partecipazione di professionisti provenienti da tutto il territorio nazionale, dando vita a un’intensa due giorni di confronto scientifico, allo scopo di facilitare la creazione e il consolidamento di un’ampia rete tra specialisti per una sempre migliore presa in carico e gestione delle neoplasie del distretto cervico-cefalico in ambito multidisciplinare.

“AIOCC è impegnata a uniformare, su tutto il territorio nazionale, percorsi diagnostico-terapeutici che integrino la biologia e la genomica con l’esperienza clinica, mantenendo la centralità del paziente come valore imprescindibile. Solo così possiamo garantire a ogni persona affetta da tumori di testa-collo le stesse opportunità di cura avanzata, ovunque venga presa in carico”, dichiara il prof. Giovanni Succo, Presidente AIOCC.

L’auspicio alla collaborazione tra specialità diverse si concretizzerà anche grazie alla concomitanza del Congresso AIOCC con il Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale (SICMF): entrambi gli eventi si svolgeranno nella stessa sede, favorendo così l’interazione tra i partecipanti e rafforzando la collaborazione tra le due società scientifiche, già avviata da alcuni anni in occasione della Make Sense Campaign, la campagna europea di prevenzione dei tumori testa-collo di cui AIOCC è portavoce in Italia.