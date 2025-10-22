Tumori testa-collo, chirurgia robotica mininvasiva al San Filippo Neri

Roma, 22 ottobre 2025 – Un tumore recidivo del faringe è stato rimosso con successo mediante un Sistema Robotico Da Vinci, in grado di raggiungere attraverso la bocca la parte più profonda della gola, con una ottica, che consente una visione tridimensionale, e con bracci robotici controllati a distanza dal chirurgo.

L’intervento è stato eseguito presso l’ospedale San Filippo Neri dall’équipe di Otorinolaringoiatria della ASL Roma 1, diretta dal dott. Paolo Ruscito.

Il dott. Ruscito, coadiuvato dalla sua équipe composta dai chirurghi Francesco Tauro, Raffaele Chiarelli, Francesca Cianfrone, Clara Pacilli, dall’anestesista Alessia Cipriani e dagli strumentisti Simone Caruso e Eugenia Oddo Casano hanno rimosso in sicurezza il tumore faringeo recidivo dopo radioterapia attraverso la bocca, evitando così un accesso esterno, molto più invasivo, che avrebbe comportato l’apertura della mandibola.

Il Direttore Generale Giuseppe Quintavalle ha commentato: “Questo non è il primo caso del genere preso in carico dall’équipe multidisciplinare oncologica dei tumori della testa e del collo presso il San Filippo Neri di Roma diretta dal dott. Ruscito. Le tecnologie all’avanguardia consentono di minimizzare il dolore post-operatorio, i tempi di degenza ed il recupero funzionale, se utilizzate come nel caso specifico con efficacia ed appropriatezza. Non posso che complimentarmi con tutta l’équipe di Otorinolaringoiatria di questo importante ospedale della ASL Roma 1”.