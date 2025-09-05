Tumori testa-collo: al via campagna di prevenzione, visite gratuite al San Camillo-Forlanini

Roma, 5 settembre 2025 – Anche quest’anno torna, dal 15 al 20 settembre, la Make Sense Campaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo, nata nel 2013 e promossa in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS (AIOCC). All’iniziativa aderiranno più di 140 centri diffusi su tutto il territorio italiano e uno in Albania che, in quella settimana, apriranno le proprie porte per offrire giornate di diagnosi precoce gratuite, ad accesso libero o su prenotazione.

In questo contesto, l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini parteciperà attivamente alla campagna, aprendo le proprie porte nelle giornate del 16 e 18 settembre 2025 per offrire consulenze specialistiche dedicate alla prevenzione dei tumori testa-collo. Le visite saranno disponibili esclusivamente su prenotazione – scrivendo alla mail fgovoni@scamilloforlanini.rm.it o telefonando al numero 0658703065 – e si svolgeranno presso il Padiglione Piastra, ambulatorio 14.

Con il motto “1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita”, la Make Sense Campaign rinnova per il tredicesimo anno il suo impegno per sensibilizzare l’opinione pubblica su una forma tumorale spesso sottovalutata ma che rappresenta il settimo tumore più diffuso in Europa: i tumori cervico-cefalici. Nel 2022, in Italia, sono stati stimati circa 9.750 nuovi casi di tumori cervico-cefalici, con una prevalenza maggiore negli uomini (7.050 casi) rispetto alle donne (2.700 casi). A oggi vi sono circa 57.900 persone con una diagnosi di tumore del distretto testa-collo (escludendo i tumori della laringe), di cui 36.100 uomini e 21.800 donne (dati AIRTUM).

Uno degli aspetti più critici di questi tumori, che comprendono tutte le neoplasie originate in quest’area (esclusi occhi, cervello, orecchie ed esofago), è la difficoltà di diagnosi. Si manifestano infatti con sintomi comuni, facilmente confondibili con disturbi stagionali o trascurabili, il che spesso porta a sottovalutarli. Ma esiste un modo per arginarli, ed è sufficiente seguire la regola “1×3”: se anche un solo sintomo persiste per 3 settimane o più, è fondamentale consultare il medico, poiché una diagnosi precoce può salvare la vita. Nei pazienti in cui il tumore viene individuato nelle fasi iniziali, il tasso di sopravvivenza supera infatti l’80-90% (se non è presente interessamento linfonodale).

I sintomi da non ignorare includono: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono, macchie rosse o bianche in bocca, mal di gola e raucedine persistente, difficoltà o dolore durante la deglutizione, gonfiore del collo, ostruzione nasale da un solo lato o perdite di sangue dal naso.