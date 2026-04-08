Tumori neuroendocrini, dall’IEO ai vertici europei: Nicola Fazio guiderà la ENETS

Prof. Nicola Fazio

Milano, 8 aprile 2026 – Nicola Fazio, Direttore della Divisione di Oncologia Gastrointestinale e Tumori Neuroendocrini, è il nuovo Presidente della Società europea dei Tumori Neuroendocrini (ENETS), in carica per i prossimi due anni. Lo ha confermato oggi l’Assemblea Generale ENETS.

Fondata nel 2004, ENETS è la prima e più autorevole società scientifica dedicata al miglioramento della diagnosi e alla cura dei tumori neuroendocrini (NET). Riunisce più di 1500 membri, che rappresentano i massimi esperti di tutte le discipline che si occupano di questo gruppo di tumori, dall’ oncologia medica fino alla ricerca di base. Fazio è il terzo italiano ad assumere la presidenza in 22 anni di storia della società dopo il prof. Guido Rindi, patologo, (2008-2010) e il prof. Massimo Falconi, chirurgo pancreatico (2016-2018).

La nomina di Fazio è un riconoscimento dell’esperienza e competenza presenti in IEO nei NET, tumori rari – con un’incidenza stimata in Italia di circa 2700 nuovi casi all’anno – ma subdoli perché tendono a rimanere silenti ed essere diagnosticati già in fase metastatica. Negli anni il dottor Fazio ha contribuito a far crescere un gruppo multispecialistico dedicato ai pazienti affetti da NET, che oggi lavora in totale sinergia, offrendo al paziente le migliori prestazioni diagnostico-terapeutiche disponibili a livello internazionale.

Lo IEO è un centro di riferimento per i NET, certificato da ENETS, fin dal 2015, come centro di eccellenza per i NET dell’apparato digerente e polmonari, riconosciuto da EURACAN, la Rete europea dei Tumori Rari Solidi dell’adulto, affiliato ad ITANET, la Società italiana dei NET, ed infine, centro NET della Rete italiana Tumori Rari.

“La mia Presidenza – conferma il dott. Fazio – oltre che un onore ed un onere personale, è un riconoscimento per lo IEO e per la comunità italiana dei NET, che da anni è fortemente presente, numerosa ed attiva in ENETS. Non a caso il mio primo impegno da presidente eletto è stato portare in Italia, per la prima volta nella storia di ENETS, la conferenza annuale della società, che prevede la partecipazione di molti esperti di NET provenienti da tutto il mondo. Il congresso si terrà a Milano, dal 10 al 12 marzo 2027”.

Con la nomina di Nicola Fazio a Presidente di ENETS, IEO si conferma il primo istituto in Europa ad ottenere la presidenza di tre fra le maggiori società scientifiche contemporaneamente. Accanto a Fazio, Barbara Jereczek-Fossa, Direttore della Divisione di Radioterapia, è presidente della European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) e Giuseppe Curigliano, Direttore della Divisione Nuovi Farmaci per Terapie Innovative e vicedirettore scientifico, è presidente della European Society for Medical Oncology (ESMO).