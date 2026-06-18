Tumori ginecologici e della mammella, a Pisa focus sulle terapie post-ASCO

Pisa, 18 giugno 2026 – Il 30 giugno si tiene a Pisa, all’Hotel San Ranieri (dalle 10.00), il convegno: “Back from Chicago: focus on breast and gynecological cancers. Come cambia la pratica clinica alla luce delle novità presentate al congresso ASCO 2026” in cui gli esperti, fra cui gli specialisti dell’Aou pisana che l’hanno promosso, illustreranno le principali linee avanzate di trattamento presentate negli Stati Uniti per la cura dei tumori ginecologici (carcinoma ovarico, dell’endometrio e della cervice uterina) e della mammella, neoplasie sempre molto diffuse fra le donne e per le quali si stanno delineando scenari innovativi di trattamento personalizzato (oltre alla chirurgia) con combinazioni specifiche di farmaci a seconda della caratterizzazione molecolare della patologia, sia nelle fasi precoci sia avanzate per la prima linea chemioterapica e in caso di recidive.

Spazio anche alle ultime frontiere dell’immunoterapia e dell’ormonoterapia, oltre alla chemioterapia e radioterapia. Nel corso del convegno verranno discussi anche casi clinici paradigmatici.