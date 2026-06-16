Tumori del sangue, AIL scende in campo: numero verde, consulenze gratuite e vela-terapia per la Giornata Nazionale

Roma, 16 giugno 2026 – Domenica 21 giugno 2026 si celebra la 21ª edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e istituita permanentemente dal Consiglio dei Ministri. Un appuntamento importante promosso da AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, per sensibilizzare l’opinione pubblica, raccontare i progressi della Ricerca Scientifica e supportare da vicino i pazienti affetti da tumori del sangue, adulti e bambini.

Linea diretta con gli ematologi – Numero Verde AIL 800 22 65 24

Per tutta la giornata di domenica 21 giugno, dalle 8.00 alle 20.00, sarà attivo il Numero Verde AIL – Problemi Ematologici 800 22 65 24. AIL rinnova e rafforza il proprio impegno offrendo una consulenza diretta e gratuita: quaranta ematologi saranno a disposizione per rispondere alle domande di pazienti e caregiver, fornire informazioni sulle malattie del sangue e indicazioni sui Centri di cura presenti su tutto il territorio nazionale.

Sognando Itaca

Iniziativa simbolo della Giornata Nazionale è “Sognando Itaca”, progetto di vela-terapia nato nel 2006 e dedicato alla riabilitazione psicologica dei pazienti oncoematologici. Un’iniziativa che unisce mare, laghi, solidarietà e cura, offrendo ai pazienti un’esperienza condivisa con medici, infermieri, psicologi e skipper professionisti, lontano dagli ambienti ospedalieri.

Come Ulisse nel suo viaggio verso Itaca, i pazienti affrontano un percorso impegnativo e spesso incerto. Questa esperienza li aiuta a scoprire nuove risorse interiori, a rafforzare il senso di comunità e a migliorare la qualità della loro vita.

Gli “Itaca Day”

Dall’8 al 18 giugno la barca a vela di AIL navigherà per circa 420 miglia nautiche lungo la costa adriatica, facendo tappa in 7 città italiane, da Venezia a Brindisi. In ogni città dove approderà la barca nazionale si terrà un Itaca Day: momenti organizzati dalle sezioni provinciali AIL in diversi porti italiani che rappresentano il cuore pulsante dell’iniziativa: giornate di navigazione, ascolto e condivisione, aperte alla partecipazione di pazienti e operatori sanitari. Il calendario sempre aggiornato degli “Itaca Day” su www.ail.it.