Tumori cutanei, attivato Skin Cancer Center a San’Agata de’ Goti. Un passo avanti per la sanità del Sannio

Prof. Paolo Ascierto

Benevento, 31 marzo 2022 – Un nuovo esaltante traguardo per l’A.O.R.N. “San Pio”, sotto la guida del Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante. A coronamento di un’operazione avviata alcuni mesi fa su indicazione del Governatore della Campania Vincenzo De Luca e concretizzatasi in una convenzione con l’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Fondazione “G. Pascale” di Napoli, guidato dal Direttore Generale dott. Attilio Bianchi, per l’istituzione di uno Skin Cancer Center per le patologie neoplastiche cutanee, il Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti sarà prestissimo punto di riferimento importante per la cura di tali patologie oncologiche al servizio delle aree interne della nostra regione.

Stamane, il Direttore della U.O.C. di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative del citato prestigioso Istituto di ricerca partenopeo, prof. Paolo Ascierto, accompagnato dai suoi collaboratori Corrado Caracò e Marco Palla, ha compiuto gli ultimi sopralluoghi e dal prossimo 11 aprile sarà all’ospedale saticulano per iniziare l’attività di diagnostica e trattamenti cutanei.

In questa primissima fase, l’opera dell’equipe di specialisti sarà dedicata alle visite preventive e agli interventi chirurgici. Un importante obiettivo, fortemente perseguito, che viene colto, una promessa portata a compimento, una realizzazione rilevante per la sanità del Sannio.