Tumori alla lingua, eseguiti i primi interventi in Liguria con chirurgia robotica mininvasiva

Da sin: Giorgio Peretti, Marta Filauro, Filippo Marchi

Genova, 22 maggio 2025 – Per la prima volta in Liguria, il reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Policlinico San Martino, diretto dal prof. Giorgio Peretti, ha eseguito con successo due interventi di chirurgia robotica per la rimozione di tumori alla base della lingua.

Le operazioni, mininvasive, hanno permesso di rimuovere con estrema precisione le formazioni tumorali, preservando i tessuti sani circostanti e riducendo sensibilmente i tempi di recupero dei pazienti sottoposti a chirurgia. A coordinare gli interventi la dott.ssa Marta Filauro e il dott. Filippo Marchi.

La Clinica Otorinolaringoiatrica, da sempre all’avanguardia nella ricerca e nell’applicazione di tecnologie innovative per la chirurgia mininvasiva dei tumori del distretto testa-collo, si conferma così un centro di eccellenza in questo campo.

Grazie alla precisione e alla stabilità offerte dal sistema robotico, è infatti possibile eseguire interventi in aree difficilmente raggiungibili con tecniche tradizionali. Ciò consente non solo di ottenere esiti migliori, ma anche di ridurre significativamente i rischi post-operatori, tra cui il dolore e la durata della degenza ospedaliera.

Un ulteriore passo avanti per migliorare la qualità di vita dei pazienti e ampliare le possibilità di cura per i tumori dell’orofaringe.